Falconara: due indagati per la morte di Michael Gambella 

FALCONARA – Sono due gli indagati per il reato di omicidio stradale per la morte del 26enne Michael Gambella, vittima dell’incidente di martedì scorso 26 novembre lungo via Flaminia. Il ragazzo, dipendente di Unieuro, stava tornando a casa a Torrette alla fine del turno di lavoro. Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia locale il giovane, che viaggiava in sella alla sua moto con direzione Ancona, è stato prima urtato da una Kia che, uscendo da un distributore all’altezza di Villa Adria, gli ha tagliato la strada, e poi è stato investito da un furgone. Una dinamica terribile che non ha lasciato scampo al povero ragazzo. Ora i conducenti dei due veicoli – la Kia e il furgone – sono entrambi indagati dalla procura di Ancona per il reato di omicidio stradale.

La Polizia Locale al termine dei rilievi di legge ha denunciato una donna di 59 anni di Senigallia che si trovava al volante della Kia e un 56enne di Montemarciano dipendente dell’azienda telefonica che invece guidava il furgone.

Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro mortale, a seguito dello scontro con la vettura il centauro ha perso il controllo della moto ed è stato disarcionato andando a finire in mezzo alla carreggiata. La moto è finita contro un suv, il giovane Michael è stato investito da un furgone che procedeva in direzione Falconara. Gli accertamenti autoptici disposti dalla procura di Ancona saranno consegnati entro 90 giorni e dovranno far luce sul decesso, stabilendo dunque se sia conseguente all’impatto con l’auto o all’investimento del furgone.