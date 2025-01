Ancona, stalker nei confronti della ex compagna: scatta l’ammonimento del Questore

L'uomo per diversi mesi non è riuscito a rassegnarsi alla fine della relazione con una 29 enne, fino ad arrivare a perseguitare la ragazza con comportamenti ossessivi e minacciosi

ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un 32 enne del capoluogo dorico. L’uomo per diversi mesi non è riuscito a rassegnarsi alla fine della relazione con una 29 enne, fino ad arrivare a perseguitare la ragazza con comportamenti ossessivi e minacciosi. Nonostante la loro storia fosse durata solo qualche mese, il ragazzo, al rifiuto di lei di intraprendere una relazione più stabile, ha iniziato a non darle tregua. In particolare l’uomo aveva assunto comportamenti persecutori, a cominciare da appostamenti e pedinamenti continui nei luoghi abitualmente frequentati dalla ex, come la palestra, la casa dei parenti, il luogo di lavoro.

A causa dell’atteggiamento persecutorio posto in essere dall’uomo la ragazza aveva iniziato a vivere in una costante condizione di ansia e paura tanto che, temendo per la propria sicurezza, aveva sconvolto le sue abitudini di vita, uscendo di casa solo in compagnia di amiche fidate o di parenti stretti e cercando di non restare mai sola. Alla fine, esasperata, si è rivolta alla Polizia di Stato raccontando ai poliziotti tutto ciò che subiva da qualche mese a questa parte. A seguito dell’istanza prodotta i poliziotti hanno avviato l’istruttoria che ha condotto all’urgente emissione del provvedimento di ammonimento da parte del Questore.

La Polizia di Stato ricorda che la misura di prevenzione dell’ammonimento rappresenta un valido strumento utile a fini preventivi e per il contrasto agli episodi di stalking o di violenza domestica scoraggiando ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. L’ammonimento è gratuito, consente una tutela rapida ed anticipata e può essere emesso anche in assenza di querela, su istanza o d’ufficio. E’ utile a frenare immediatamente il ciclo della violenza e/o degli atti persecutori, interrompendo immediatamente i comportamenti maltrattanti.

Il Questore Capocasa: «Non abbiate paura di parlare e di raccontare. Nei nostri Uffici ci sono uomini e donne pronti ad accogliere le vostre richieste di aiuto e pronti ad aiutarvi».