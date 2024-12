Rintracciato ed arrestato, in una via del centro di Ancona, un cittadino italiano di 22 anni. Lo spaccio avvenuto a Mondolfo quando ancora era minorenne

ANCONA – La polizia, nei giorni scorsi, ha rintracciato ed arrestato, in una via pubblica del centro di Ancona, un cittadino italiano di 22 anni, pregiudicato, per scontare una condanna definitiva di due anni, 11 mesi e 15 giorni di carcere.

La pena comminata è da ricondurre ad un provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti – Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona, successivamente a tre sentenze della Corte d’Appello di Ancona emesse nel marzo del 2023: la prima, divenuta irrevocabile il 1° dicembre 2023, confermava la sentenza emessa nel giugno 2022 dal gup presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per i reati di minaccia e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Mondolfo (PU) nel dicembre del 2018; la seconda, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2024, confermava la sentenza emessa nel giugno 2022 dal GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per il reato di furto in abitazione commesso ai danni di un cittadino straniero, in questo centro cittadino nel febbraio del 2019; la terza, divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2024, confermava la sentenza emessa nel giugno 2022 dal GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per i reati di rapina e ricettazione commessi in questo centro cittadino nell’aprile 2019.

L’arrestato, infatti, in quei mesi, ancora minorenne, si era reso protagonista, a Mondolfo di un episodio di minaccia e di spaccio di sostanze stupefacenti (del tipo hashish) commessi in ambito scolastico in danno di un ragazzo di origine maghrebina di un anno più giovane, per il quale è stato condannato alla pena di un anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Due mesi più tardi, il ragazzo, sempre minorenne, si è reso interprete di un episodio di furto in abitazione in danno di un cittadino straniero, nel corso del quale ha asportato, all’interno di un garage di un appartamento di Ancona, un motociclo. Le indagini, al tempo condotte, consentirono di identificare e di deferire il ragazzo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato anzidetto per il quale è stato poi condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

Ancora due mesi più tardi, il ragazzo, sempre minorenne, con un altro adolescente, si è reso protagonista di un episodio di rapina e ricettazione, in danno di un cittadino italiano, nel corso del quale, dopo aver minacciato l’uomo, ha asportato bottiglie di birra e superalcolici all’interno di un circolo privato di questo centro. Peraltro, qualche giorno prima, i due giovani si erano già introdotti furtivamente all’interno dello stesso circolo asportando merce della stessa specie. Anche in questo caso, le indagini condotte consentirono di identificare e di deferire i due ragazzi in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona per i reati anzidetti. Per questi episodi il giovane è stato poi condannato alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione. Nei giorni scorsi, quindi, gli investigatori dorici hanno rintracciato e catturato il giovane e, espletate le formalità di rito, l’hanno poi condotto presso l’istituto di pena minorile di Bologna per l’espiazione della pena residua.