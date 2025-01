Ancona, spaccia nel parco: arrestato 26enne

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, 16 gennaio, il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto del 26enne cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, imputato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con applicazione della misura cautelare in carcere.

L’arresto è avvenuto domenica scorsa, a seguito di un controllo della polizia nel “Parco della Pace” di via Ragusa. I poliziotti all’interno del parco, nei pressi del campetto di calcio dove stavano giocando dei ragazzini, avevano notato il 26enne parlottare con due soggetti, noti perché assuntori di sostanze stupefacenti, i quali si erano allontanati velocemente dal luogo.

Agli agenti, che avevano fermato il giovane per identificarlo, non era sfuggito il suo nervosismo e neppure il fatto che aveva tentato con disinvoltura di occultare in un sacchetto con del cibo un contenitore di metallo, in cui erano custodite 20 dosi (pari a 15,85 grammi) di sostanza stupefacente di vario tipo, in particolare di hashish, di cocaina e di anfetamine/metamfetamine, singolarmente confezionate e pronte alla vendita. Inoltre gli veniva rinvenuto addosso 50 euro in banconote di piccolo taglio.

In considerazione di quanto accertato il 26enne veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la locale Casa Circondariale di Montacuto, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.