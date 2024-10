Ancona: cocaina e hashish nell’armadio, 27enne condotto in carcere

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, 24 ottobre 2024, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno tratto in arresto un giovane 27enne anconetano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona per reati in materia di stupefacenti. Il giovane, infatti, il 30 dicembre scorso era stato tratto in arresto dopo che era stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria e, a seguito di una prima perquisizione eseguita sul posto, gli era stato rinvenuto nascosto negli slip un involucro di cocaina solida ancora da tagliare.

L’attenzione investigativa si era spostata nell’appartamento dell’indagato dove, all’esito di una lunga operazione di perquisizione, era stata rinvenuta altra sostanza stupefacente nascosta in un armadio. In totale erano stati recuperati e sequestrati quasi un chilogrammo di hashish ed oltre un etto di cocaina, una piccola quantità di marijuana e 5.350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento e allo smercio delle droghe. Lo scorso marzo poi il giovane è stato condannato dal GIP presso il Tribunale di Ancona alla pena di due anni, sette mesi e sette giorni di reclusione.

A seguito della sentenza, il giovane condannato aveva formulato istanza di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare che, però, non è stata accolta dal Tribunale di Sorveglianza per via della pena espiata superiore a due anni. Anche la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, prodotta dal giovane, è stata respinta dallo stesso Tribunale sia per i precedenti specifici del condannato (altra sentenza di condanna per stupefacenti), che per il fatto che, negli scorsi mesi, lo stesso è stato ancora denunciato per violazione della legge sulle armi, in quanto trovato in possesso di un tirapugni; inoltre, lavora in maniera intermittente e ha frequentazioni con soggetti pregiudicati.

Per i motivi indicati, Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le due istanze prodotte dal giovane ed ha disposto nei suoi confronti l’espiazione della pena in un istituto di custodia. Nel primo pomeriggio di ieri, quindi, i poliziotti della squadra Mobile hanno rintracciato il 27enne presso la sua abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso il carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.