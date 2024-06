Castelfidardo, torna la “Fisarmonica run”

CASTELFIDARDO – 42 edizioni sono segno di continuità, longevità e capacità organizzativa: una tradizione podistica resa possibile dall’impegno dell’Atletica Amatori Avis che domenica 9 giugno propone sotto l’egida della Fidal e con il patrocinio di Coni Marche e Comune di Castelfidardo, la “Fisarmonica Run – Trofeo Avis Loris Baldelli”. Alla classica competizione di corsa su strada regionale di complessivi 10 chilometri valida per il Grand Prix Master Fidal Marche, si abbinano le due camminate ludico-motorie di 2,5 e 5 chilometri aperte a tutti e pensate per offrire una dimensione salutare e familiare nel contesto storico, ambientale ed urbano della città della fisarmonica. Al vernissage dell’evento ha partecipato fra gli altri il vicesindaco Romina Calvani: «Il percorso che si snoda tra le vie del centro è molto apprezzato dai numerosi atleti che giungono anche da fuori regione e fornisce una preziosa vetrina turistica sia agli occhi dei tesserati agonisti sia a coloro che intraprendono le passeggiate condividendo lo spirito dello sport. Ci piace anche sottolineare come i premi siano a km zero valorizzando articoli enogastronomici della zona e tipicità artigianali come le chitarre e le fisarmoniche messe a disposizione dagli sponsor, unica gara a mettere in palio un montepremi così prestigioso», ha detto il vicesindaco esprimendo gratitudine per la sempre impeccabile organizzazione dell’Atletica Amatori Avis. Il vicepresidente della Fidal Sergio Bambozzi ha sottolineato come l’attività sportiva stia riprendendo vigore sia dal punto di vista organizzativo che partecipativo dopo il periodo pandemico, mentre in rappresentanza del pool di sponsor (fra cui Farm group e Del Vicario Engineering) che sostiene l’iniziativa, è intervenuto Nazzareno Ciucciomei del brand Maxim’s che offre ai vincitori gli splendidi organetti diatonici, storica creazione del territorio; ai migliori atleti delle varie categorie assolute e master andranno invece le chitarre della Algam Eko di Montelupone e prodotti dell’artigianato locale.

Il tracciato della competizione

Il presidente dell’Atletica Amatori Avis “Bruno Isolani” ha illustrato il tracciato dal punto di vista tecnico, caratterizzato da diverse asperità e cambi di pendenza lungo la distanza di 9,8 chilometri da completarsi entro il tempo massimo di un’ora e trenta. Partenza alle 9 dalla rotatoria del Monumento, transito in centro, prosecuzione nel versante nordest del territorio cittadino (rioni Fornaci e San Rocchetto), ritorno al Parco del Monumento per via della Stazione, traguardo al Parco delle Rimembranze valorizzando alcuni fra i siti più suggestivi e importanti della città e conclusione intorno alle 10.30 con la cerimonia di premiazione. Sul medesimo tracciato concordato con l’Amministrazione Comunale, si svolgono a seguire le camminate ludico-motorie di 2,5 e 5 km, aperte anche agli amici a quattro zampe; dalla rotatoria del Monumento si prosegue per via Matteotti, Piazzale Don Minzoni, Porta Marina, via XVIII Settembre, piazza della Repubblica, via Mazzini, via Cavour, piazza Trento e Trieste, via Sauro, via Battisti, via Marconi, via Settimio Soprani, via Matteotti, rotatoria del Monumento, via Donizetti, via Rossini, via Verdi, via Corvalan, via Lenin, via Morandi, via Corvalan, via Verdi, via Cilea, via Rota, via Sgogge, provinciale 26 di Castelfidardo dal chilometro 3,200 al 4,700, via della Stazione, rotatoria del Monumento Nazionale e arrivo nel Parco delle Rimembranze. Ritrovo per giurie e concorrenti alle 8 al Parco delle Rimembranze. Rispecchiando inoltre la vocazione sociale, sarà allestito nella zona del podio uno stand dell’Aims, onlus nazionale che sensibilizza sul tema della sclerosi multipla e sull’importanza della prevenzione e della ricerca, i cui volontari proporranno un gioco interattivo e istruttivo sulla conoscenza dei sintomi della malattia.