Castelfidardo, sbloccato l’iter per la nuova scuola media

CASTELFIDARDO e OSIMO – Dopo il recente decreto del Ministero delle Finanze che ha provveduto ad aggiornare il quadro dei finanziamenti assegnati al Comune di Castelfidardo, oggi la somma di 411mila euro del Foi, Fondo opere indifferibili, a beneficio della scuola media “Mazzini” in corso di costruzione è giunta effettivamente nella disponibilità dell’Ente. Ne dà notizia il sindaco Roberto Ascani ripercorrendo un iter che avvalora l’operato degli uffici comunali. «Il Mef ha recepito la sentenza del Tar Marche che aveva accolto il nostro ricorso in merito all’accesso ai fondi erogati per fronteggiare gli aumenti vertiginosi delle materie prime. E’ la dimostrazione che non avevamo alcuna responsabilità sull’errore materiale del Cup che aveva bloccato la procedura: un riconoscimento totale della nostra buona fede e del preciso operato dei nostri tecnici, ing. Carli in testa, cui l’Amministrazione esprime un sentito ringraziamento». Il lavoro al cantiere della futura scuola media “Mazzini” di cui si percepisce la sagoma procede come da programma: dopo la verniciatura antincendio della struttura in acciaio appena eseguita, seguirà a breve l’allestimento delle tamponature esterne.

L’edilizia scolastica osimana

Nella vicina Osimo sul fronte della manutenzione straordinaria, sono stati completati i lavori programmati: interventi nella corte esterna della scuola materna di Campocavallo, l’ampliamento dello spazio mensa e la sistemazione della copertura della scuola primaria di Osimo Stazione. Sono quasi ultimati anche i lavori di completamento della materna di Collefiorito, finanziata con fondi Pnrr, che includono anche la sistemazione del parco antistante. Tra gli interventi in programma spiccano il restyling del cortile interno della scuola “Bruno da Osimo” e la realizzazione della nuova scuola di Campocavallo, per un ampliamento degli spazi scolastici e ambientali. In fase di progettazione esecutiva vi sono anche i lavori di manutenzione al plesso “Marta Russo”. Qui, è in fase conclusiva la realizzazione di un murales, progetto nato dalla collaborazione tra la scuola e il Comune. Altri interventi sulle facciate dell’edificio e della palestra sono attualmente in corso. Per quanto riguarda la scuola primaria della frazione di San Biagio intanto è prevista la sistemazione della corte esterna.