Castelfidardo, l’impresa di Micheloni: da Loreto a Fatima in bicicletta

CASTELFIDARDO – «Oggi mi guardo intorno e concretizzo che sono tornato a casa a Castelfidardo sano e salvo dopo un’impresa in bicicletta per quasi un mese (dal 19 luglio al 16 agosto) pedalando per tremila e 325 chilometri. L’itinerario: Loreto-Lourdes-Santiago de Compostela-Finisterre-Fatima». La riassume così la sua grande impresa il fidardense Pierluigi Micheloni reduce da tante avventure tra cui quella fino a Capo Nord l’anno scorso. «Volevo sperimentare, oltre alla mia capacità di resistenza, anche un desiderio cresciuto in me dopo la prima esperienza a Lourdes qualche anno prima. Dopo una commovente benedizione impartita da monsignor Fabio Dal Cin, delegato pontificio per la basilica di Loreto, mi sono sentito accompagnato dalla Madonna, esperta di lunghi tragitti, che durante questi giorni mi ha fatto capire che mi era accanto», racconta.

Il percorso

Il percorso, tra montagne, strade deserte e sterrate, caldo anche con picchi di 43 gradi e lunghe pedalate su tratti impossibili, Micheloni non l’ha mai modificato in corso d’opera: «Ho sempre incontrato persone interessate e stupite che insistevano a chiedere e commentare la mia impresa, curiose e stupite per la mia volontà e la mia fede. Posso concludere che questa stagione 2024 si è chiusa nel migliore dei modi sotto tutti gli aspetti. Oltre a tanta gente perbene e disponibile, ho incontrato persone fisicamente in difficoltà e ciò mi ha fatto riflettere. Nonostante una stanchezza fisica notevole, ho provato una serenità e una maggiore fede in quei luoghi santi».