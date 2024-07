Castelfidardo, cantiere della scuola media: l’iter si sblocca

CASTELFIDARDO – È una diatriba iniziata tre anni fa, finalmente in via di risoluzione. Grazie alla cabina di regia attivata dal prefetto Saverio Ordine si è riunito mercoledì scorso (10 luglio) il tavolo di coordinamento attivato presso la Prefettura di Ancona per addivenire all’integrazione dei fondi necessari per il completamento del secondo lotto della scuola media “Mazzini” di Castelfidardo. Il sindaco Roberto Ascani ha ricostruito l’iter di una situazione complessa ed incresciosa, creatasi a causa di un mero errore tecnico: un codice Cup errato mai aggiornato in sede Ministeriale che ha finora impedito al Comune di intercettare i contributi stanziati dal Fondo Opere Indifferibili per fare fronte agli aumenti vertiginosi dei prezzi nella realizzazione di opere pubbliche andate a bando anni fa e già in via di costruzione.

Le parole del sindaco

All’incontro si sono collegati in videoconferenza i tecnici e dirigenti dei settori competenti di Miur e Mef nonché il delegato Anci: «Ringrazio il Prefetto per avere attenzionato questo caso spendendosi a nostro favore con un accorato intervento politico – ha detto il primo cittadino – e ringrazio l’operato dei nostri uffici comunali che hanno fatto tutto il possibile per sbloccare questa situazione che sembra finalmente ora vedere la luce».