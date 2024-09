Castelfidardo, anno scolastico al via con mense e bus attivi da subito

CASTELFIDARDO – Saranno 205 giorni di lezione per gli studenti delle scuole primarie e le secondarie di primo e secondo grado, 224 per quelli delle scuole d’infanzia a partire da mercoledì 11 settembre. Il suono della prima campanella scandisce non soltanto il ritorno sui banchi ed il percorso di crescita umana e culturale dei circa 2300 studenti che frequentano i plessi del territorio, ma definisce e determina tutti gli aspetti organizzativi che fanno funzionare l’istituzione di istruzione per eccellenza. Un impegno articolato su più livelli: dalle famiglie, al personale docente e non, dalle dirigenze scolastiche all’Amministrazione Comunale i cui uffici hanno lavorato per garantire sin dal primo giorno i servizi accogliendo tutte le richieste. Le mense, il pre-scuola e il trasporto entrano subito a regime, fatta eccezione per coloro che hanno presentato domanda di scuolabus oltre la scadenza indicata e che pertanto potranno fruirne a decorrere dal 30 ottobre.

Le parole dell’assessore

«Le principali opere pubbliche come l’asilo nido di via XXV Aprile, la cui realizzazione procede secondo crono-programma, e il plesso Mazzini delle nuove scuole medie che avanza a vista d’occhio, assorbono tante energie ma l’ufficio tecnico comunale ha posto grande attenzione anche sulle manutenzioni ordinarie. La ricognizione all’interno dei vari plessi e delle palestre scolastiche ha orientato una miriade di interventi effettuati prevalentemente durante i tre mesi di sospensione estiva per non interferire sul regolare svolgimento della didattica», spiega l’assessore Romina Calvani esternando soddisfazione per la proficua collaborazione instaurata con gli Istituti Comprensivi e confermando i fondi stanziati per i Pof. Un saluto ed un ringraziamento per la professionalità e la competenza dimostrata va al Dirigente uscente dell’istituto comprensivo “Mazzini” Giovanni Sergi, che per motivi familiari ha chiesto il trasferimento e l’avvicinamento a casa. «Siamo pronti ad accogliere il nuovo dirigente, professoressa Angelica Baione, con cui proseguiremo i progetti già attivati implementando altre occasioni di collaborazione per arricchire il panorama didattico degli studenti».