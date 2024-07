ANCONA – Già da qualche giorno pervenivano delle segnalazioni circa la presenza, all’interno dell’aerea ospedaliera di Torrette, di soggetti che con fare molesto e in cambio di denaro, cercavano di cedere cartoline, nei pressi dell’ingresso principale. Ed in effetti, nel primo pomeriggio del 25 luglio gli operatori della Squadra volante riuscivano ad intercettare i due ragazzi italiani. Gli stessi riferivano di frequentare diverse città su tutto il territorio nazionale, cercando di racimolare denaro in cambio della cessione di cartoline raffiguranti personaggi di cartoni animati.

A seguito dei normali controlli di polizia, i due risultavano già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in tema di stupefacenti.

Per questi motivi i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico procedevano a denuciarli per accattonaggio molesto. Il lavoro per gli Uffici di Via Gervasoni, tuttavia, non terminava cosi, difatti, non avendo altra ragione per permanere ad Ancona, i due italiani venivano anche muniti di foglio via.

Salgono cosi a ben 112 i fogli di via firmati dal Questore Dorico, Cesare Capocasa, dal primo gennaio 2024 ad oggi : «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».