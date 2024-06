Playoff Eccellenza, Sidorenko al 97′ manda in paradiso il Castelfidardo. In finale ci sarà lo Zenith Prato

Ribaltato il 2-3 dell'andata grazie alle due reti siglate al Comunale di Pomezia. Ora per i biancoverdi ci sarà l'ultimo turno di questi playoff. Contro il Prato, in palio c'è la Serie D

POMEZIA – Serviva un’impresa, impresa è stata. Il Castelfidardo di mister Giuliodori non ha sbagliato il match di ritorno contro l’UniPomezia e si è riuscito a qualificare per la finale playoff. Sono state decisive le reti di Nane Pere al 28’, e Sidorenko al 97’, per ribaltare l’amaro 2-3 del Galileo Mancini e superare il penultimo ostacolo di questo cammino nazionale. Ora i fidardensi incroceranno nel doppio confronto lo Zenith Prato, in palio c’è la promozione in Serie D.

IL MATCH – Il primo tempo si apre sulle tinte biancoverdi con le conclusioni di Fabbri e Cannoni. Poi al 28’ l’episodio che stappa la gara: cross di Fabbri, inserimento a fari spenti di Nane Pere e 1-0 per le “fisarmoniche”. La reazione dell’UniPomezia non si fa attendere ma la retroguardia marchigiana è attenta, non una novità in questa stagione, e riesce a limitare i pericoli.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Castelfidardo tiene il pallino del gioco e cerca a più riprese la rete del vantaggio. I tentativi dei laziali, prima al 67’ con Piro, poi al 74’ con Delgado, non trovano la via del gol grazie anche a dei buoni interventi di Sarti. Nel finale è decisiva l’espulsione di Rotondo che al minuto 95 allunga involontariamente, ma in maniera decisiva, il recupero. Il tap-in di Sidorenko al 97’, infatti, vale il 2-0 necessario per il passaggio turno. Al triplice fischio è festa per il roster di mister Giuliodori.

DATE – Ora la finale con il Prato. La gara di andata si dovrebbe disputare il 9 giugno in terra toscana mentre il ritorno al Galileo Mancini. In ogni caso, si attende il comunicato ufficiale per la conferma.

UNIPOMEZIA – CASTELFIDARDO: 0-2 (0-1)

UNIPOMEZIA: Borghi, Morelli, Bagaglini, Bordi, Ippoliti (28’st Delgado), Binaco, Ramceski, Piro (44’st Pacchiarotti), Camarà, Lupi (13’st Valle), Sbordone (13’st Morbidelli) A disp. Sacchetti, Campo, Paoloni, Suffer, Tonissi All. Casciotti

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (46’st Fabiani), Imbriola, Rotondo, Fossi (14’st Evangelisti), Miotto (20’st Sidorenco), Braconi, Guella, Nanapere A disp. Schirripa, Pedini, De Meo, Marzuolo, Graciotti, Niccolini All. Giuliodori

Arbitro: Terribile di Bassano Del Grappa

Reti: Nanapere 28’pt, Sidorenco 52’st