Calcio, per l’Ancona in serie D adesso c’è anche l’imprimatur ufficiale della Figc

ANCONA – Con la pec ufficiale della Federcalcio, giunta stamattina all’indirizzo di posta elettronica certificata della nuova S.S.C. Ancona e al sindaco Daniele Silvetti, si perfeziona la richiesta di ammissione alla prossima serie D da parte della neonata società, formata dal sindaco in seguito alla comunicazione della stessa Figc dello scorso 24 giugno. Nonostante le dichiarazioni apparse sulla stampa nazionale da parte di Francesco Agnello, presidente dell’Us Ancona, società al momento priva di qualsiasi titolo sportivo, senza campionato dopo l’esclusione dalla serie C e, a meno di improbabili ricorsi legali contro tutto e tutti, soprattutto contro norme federali ben specificate, senza un futuro, la nuova Ancona muove i suoi primi passi. Giovedì scorso il sindaco Silvetti e il presidente Brilli hanno portato a Roma gli assegni procurati dal socio Stefano Marconi per 400mila euro come contributo a fondo perduto alla Figc insieme a tutta una serie di incartamenti richiesta per l’iscrizione alla serie D, che andrà poi perfezionata nei prossimi giorni con altri due assegni circolari, intestati a Figc/Lnd, uno da 31mila euro per la fideiussione e uno da 24mila euro per tasse, diritti e assicurazioni relativi al prossimo campionato di serie D.

Ma con la pec della Federcalcio di stamattina la nuova Ancona riceve, dunque, il primo documento ufficiale di ammissione al prossimo campionato, in soprannumero: «Con la presente si comunica che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 52 comma 10 delle Noif, con delibera in data odierna (6 luglio 2024, ndr), ha ammesso in soprannumero al campionato di serie D, organizzato dal dipartimento interregionale Lnd, stagione sportiva 2024-25, la società S.S.C. Ancona, a condizione che la stessa adempia entro il termine dell’11 luglio 2024, alle prescrizioni previste dal dipartimento interregionale Lnd, per l’iscrizione al predetto campionato». Lo ribadisce anche il sindaco Daniele Silvetti che sui social comunica: «Abbiamo ricevuto la notizia più attesa in questo momento. Il presidente federale d’intesa con il presidente della Lega nazionale dilettanti ha ammesso in soprannumero al campionato di serie D per la stagione sportiva 2024/2025 la società S.S.C.Ancona. Termine di iscrizione 11 luglio». Ora gli assegni e le cariche sociali: dopo il presidente pro tempore Gianluca Brilli dovrebbe diventare presidente Vincenzo Guerini, che si incontrerà con il sindaco la prossima settimana. Per le cariche di vicepresidente e segretario i nomi in lizza sono quattro e sono quelli di Robert Egidi, Giuliano Santinelli, Antonio Recchi e Massimo Bugari.