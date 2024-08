Calcio, Ancona: al via la campagna abbonamenti. «D Nuovo Insieme»

ANCONA – Con una conferenza stampa, prima convocata e poi annullata all’ultimo momento, e con una nota diffusa sui social, l’Ancona dà il via alla propria campagna abbonamenti per la stagione 2024-25 che comincerà con il campionato l’8 settembre prossimo, dopo l’antipasto di Coppa Italia in programma sabato 24 agosto a Recanati.

La campagna abbonamenti, con lo slogan “D Nuovo Insieme”, vista la ripartenza della nuova società cittadina dalla serie D con tre dei protagonisti della prima e storica promozione in serie A del 1992, e cioè Guerini, Gadda e Bruniera, è stata promossa in collaborazione con la CiaoTickets, azienda che si occupa dei servizi di biglietteria elettronica e che gestirà sia la vendita degli abbonamenti per le partite di campionato al Del Conero sia il servizio di biglietteria per le gare interne. Gli abbonamenti sono sottoscrivibili già da oggi pomeriggio, 20 agosto, alle 17, andando sulla piattaforma CiaoTickets al seguente link: www.ciaotickets.com/it/punti-vendita, dunque nei punti vendita convenzionati con l’azienda.

I prezzi degli abbonamenti (la gradinata resterà chiusa): per la curva nord abbonamento intero euro 100, ridotto under 18 euro 50 e ridotto donne e over 70 euro 80. Tutti i prezzi si intendono al netto dei 2 euro di diritto di prevendita. Per la tribuna laterale abbonamento intero 150 euro, ridotto under 18 euro 60, ridotto donne e over 70 euro 120. Per la tribuna centrale abbonamento intero euro 250 (non sono previsti abbonamenti ridotti). Abbonamenti per under 14 euro 10, per le persone con disabilità, a partire dal 75% di disabilità, euro 10.

Le persone con disabilità potranno acquistare gli abbonamenti presentando la relativa certificazione di disabilità oltre il 74%: con l’operazione di acquisto, l’acquirente accetta e dichiara di possedere i requisiti di disabilità che poi, comunica la società SSC Ancona, saranno verificati al momento dell’accesso allo stadio Del Conero. Per gli abbonamenti under 14 e per persone con disabilità il diritto di prevendita è di 1 euro. Gli abbonamenti under 14 sono sottoscrivibili a partire dai 6 anni compiuti.

I costi del biglietto per singola partita: curva nord intero euro 10, ridotto under 18, donne e over 70 euro 8. Tribuna laterale intero euro 15, ridotto under 18, donne e over 70 euro 12. Tribuna centrale euro 25 (non sono previsti biglietti ridotti). Inoltre la società comunica che si riserva il diritto di stabilire la “giornata biancorossa” nella quale gli abbonamenti non saranno validi. Domani pomeriggio, 21 agosto, a porte chiuse ultimo test amichevole al Sorrentino di Collemarino con l’Ancona che affronterà i Portuali, formazione dorica di Eccellenza. Sabato 24 agosto la prima ufficiale in Coppa Italia, anticipata alle 20.30 al Tubaldi di Recanati contro la Recanatese.