Bob Sinclair a Sirolo ospite di Casacon

SIROLO – Bob Sinclair continua a lasciare un segno significativo sulla scena dance internazionale e la sua presenza è acclamata a livello mondiale.

Il leggendario artista francese nella musica elettronica sarà a Sirolo quest’estate, a Casacon, il locale sorto dalle ceneri dell’ex Conchiglia verde. L’appuntamento è fissato per domenica 18 agosto.

La sua è una carriera ventennale costellata di successi house, otto album, dischi d’oro e di platino, raggiungendo la vetta del primo in classifica. Celebre per i suoi tour, partecipa regolarmente ad eventi come il “Carnaval de Rio” e “Tomorrowland”. Tra i suoi primi successi figurano “Gym Tonic”, “Paradise”, “I feel for you” e nel 2005 ha ottenuto fama globale con “Love Generation”. Sinclar ha continuato a produrre hit come “Lala Song” e “Born in 69”. Nel 2016 ha lanciato il party “Paris by night” al Pacha di Ibiza. Ha collaborato con artisti come Akon e Robbie Williams, partecipando anche ad importanti progetti come Africanism, con Solveig e David Guetta. Nel 2018 ha ottenuto un disco d’oro in Italia con “I Believe”.

Un colpo grosso per la struttura sirolese: «Sinclar è un artista che mantiene un impatto significativo sulla scena dance internazionale e abbiamo l’onore di averlo con noi nello splendido scenario di Casacon – the perfect place», dicono i proprietari.

Le prevendite dell’evento sono disponibili da oggi. La notizia aleggiava già da tempo ma i fan non ci volevano credere. Adesso Casacon ha dato la certezza.

Dal locale affermano: «Ringraziamo di cuore tutti coloro che stanno collaborando per rendere questa serata indimenticabile e un grande grazie va a tutti i giovani del territorio che ci supportano con entusiasmo e passione».