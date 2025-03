Castelfidardo, al via il Jazz Accordion Festival

CASTELFIDARDO – E’ in partenza l’ottava edizione del Jazz Accordion Festival a Castelfidardo in calendario dal 14 al 16 marzo con un eclettico line up di artisti che si esibiranno a Castelfidardo e Sirolo. Promosso dall’assessorato alla Cultura e dall’On Stage club, il Jaf è nato da una costola del Pif, Premio Internazionale della fisarmonica, per apprezzare lo strumento a mantice nella veste jazzistica, valorizzandone le sonorità e stimolando nuove occasioni di incontro e contaminazione. La rassegna si avvale della organizzazione generale dell’assessore Ruben Cittadini e della direzione artistica del maestro Simone Zanchini che di questo percorso è un grande interprete e precursore, tanto da avere intercettato anche quest’anno musicisti di livello internazionale. Il concerto inaugurale si svolge venerdì 14 marzo alle 22 all’On Stage di via Soprani e ha come protagonista per la prima volta un duo di origine greca capitanato dal farmacista Thanos Stavridis che proporrà un repertorio jazz di ricerca e fusione con la tradizione musicale ellenica. Sabato 15, alle 22, l’ospite d’onore è Joao Frade, accompagnato nell’occasione dalla sezione ritmica del JAF composta da Daniele Marconi, Zeno le Moglie e Thomas Lasca. L’artista portoghese porta un approccio fresco e innovativo che fonde la cultura iberica con altre influenze assorbite lungo la sua intensa attività artistica. A caratterizzare le serate all’On Stage, le partecipate Jaf session che al termine delle esibizioni principali offrono a tutti gli appassionati l’opportunità di suonare insieme seguendo la cifra dell’improvvisazione in un’atmosfera complice e intensa.

L’assessore alla Cultura

L’assessore alla Cultura afferma: «Per il secondo anno consecutivo il Jaf amplia i confini e ha un partner prezioso nel Comune di Sirolo che mette a disposizione il prestigioso teatro Cortesi per il raffinato concerto pomeridiano della domenica che vedrà sul palco il duo Vince Abbracciante e Javier Girotto il quale si alternerà al sax soprano e baritono, il flauto delle Ande, unendo così jazz e tradizioni italo-argentine in un suggestivo abbraccio sonoro che crea nuovi ponti tra jazz e tango».

La sezione nuova

Il Jazz Accordion festival si arricchisce di una nuova sezione nel 2025. Parallelamente e contestualmente al programma concertistico, propone ospiti internazionali all’On Stage di Castelfidardo e al teatro Cortesi di Sirolo, dove si svolge una masterclass dedicata all’improvvisazione a cura dei maestri Raffaele Conti e Domenico Saccente. «Il Jam rappresenta un segnale di crescita didattica della rassegna organizzata per l’ottavo anno dal nostro assessorato con il direttore artistico Simone Zanchini, un ampliamento dell’offerta aperta a musicisti di qualsiasi età, livello, strumento e genere». Raffale Conti e Domenico Saccente al Jaf si sono esibiti qualche anno fa e vi tornano in un’altra veste per portare la loro passione, creatività, ecletticità ed esperienza a tutto campo nel mondo del jazz e della fisarmonica, per dare a tutti la possibilità di essere non solo spettatori. Il filo conduttore del workshop sarà l’improvvisazione individuale e collettiva per scoprire il proprio talento espressivo, attraverso argomenti che spaziano dall’origine e filosofia della musica all’introduzione alla fisarmonica jazz e all’improvvisazione, passando per elementi di armonia, voicing, phrasing, timbro, ritmo e mano sinistra, interpretazione, interplay. Un’occasione di confronto diretto su difficoltà pratiche individuali e possibili soluzioni articolata su otto ore complessive che si svolgeranno venerdì 14 e sabato 15 dalle 15.30 alle 19.30 nella sala convegni di via Mazzini. Le iscrizioni sono già aperte compilando il form https://forms.gle/NiKxpveHHoV6pDiaA