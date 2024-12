ANCONA – Grande successo per la prima ad Ancona dello spettacolo, “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella”, l’emozionante omaggio alle leggende della musica italiana, Ornella Vanoni e Gino Paoli, di Paolo Notari e Valeria Visconti a favore dell’Associazione Fanpia (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza).

Un viaggio musicale nelle storie di vita di due artisti che hanno segnato la storia della canzone italiana, ideato da Paolo Notari e dallo scrittore, autore televisivo e regista Sabino Morra, in omaggio ai 90 anni di Ornella Vanoni e Gino Paoli, compiuti, a distanza di un giorno dall’altro, nello scorso settembre.

«L’interpretazione di Paolo Notari nei panni di Gino Paoli è stata intensa e coinvolgente, ha messo in luce la sua bravura come performer e le sue straordinarie capacità vocali. Più noto al grande pubblico come giornalista di Rai 1, Notari ha sempre coltivato con passione la sua carriera musicale che annovera anche una vittoria al Cantagiro e la partecipazione a Castrocaro negli anni 80 / 90. La sua passione per la musica è emersa in ogni nota, rendendo omaggio non solo ai brani iconici, ma anche al legame umano e artistico che ha unito Paoli e Vanoni nel corso degli anni. Al suo fianco, la cantante Valeria Visconti ha brillato nel ruolo di Ornella Vanoni, offrendo una performance che ha messo in risalto la sua indiscutibile grande vocalità e la profondità emotiva dei brani interpretati», spiegano i promotori.

Sul palco ad accompagnare Paolo Notari e Valeria Visconti cinque musicisti marchigiani: Mimmo Scaricamazza (Chitarre), Roberto Fabietti (Basso), Davide Caprari (Pianoforte e Tastiere) e Benvenuto Mezzanotte (Sax) e Marco Lorenzetti (Batteria).

Ad arricchire la prima dello spettacolo la presenza di Michele Torpedine, noto produttore de Il Volo, di Andrea Bocelli e di tanti altri artisti internazionali, nonché fautore dell’unione artistica di Gino Paoli e Ornella Vanoni.

«Ero il batterista di Gino Paoli e nel 1981, in un locale di Bologna, lo convinsi a fare un tour con Ornella Vanoni visto che lei cantava sempre con successo tutto il suo repertorio», ha raccontato al pubblico Michele Torpedine che eccezionalmente, si è esibito alla batteria per accompagnare Paolo Notari nell’interpretazione delle indimenticabili “Il Cielo in una stanza” e “Sapore di sale” cantata in coro con il gremitissimo pubblico del Teatro Panettone di Ancona.

La scaletta dello spettacolo ha incluso i successi intramontabili della storia artistica di Paoli e Vanoni, tra cui “ Senza fine”, “ Io ti darò di più”, “Una lunga storia d’amore” e poi “ E m ‘ innamorerai” e“ L’ appuntamento” canzoni indelebili che hanno risuonato nel cuore del pubblico ed evocato ricordi e sensazioni condivise dell’epoca d’oro della canzone italiana.

Non è mancato l’omaggio a Franco Califano con i brani “Una ragione di più”, “ Me ‘nnamoro de te” e “ La musica è finita”.

Valeria Visconti si è esibita in un medley delle più belle canzoni cantate da Ornella Vanoni permeate della “saudade” del suo Brasile: “Io so che ti amerò”, “La voglia, la pazzia” e poi “ Tristezza (per favore vai via )”.

Tra i brani offerti da Paolo Notari anche “Parigi a gambe aperte”, “La gatta” e una grande interpretazione di “Albergo a ore” di Herbert Pagani, dall’album di Gino paoli del 1971 “Le due facce dell’amore”.

«Uno spettacolo che ha saputo coniugare in modo magistrale musica, immagini e narrazione, creando un’atmosfera intima e coinvolgente che si è concluso con il duetto di Paolo Notari e Valeria Visconti “ Ti lascio una canzone” e con il bis a grande richiesta del pubblico emozionato “Che cosa c’è”. “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella” è un tributo a due icone della musica e un’occasione per riscoprire l’importanza di un patrimonio culturale che continua a vivere nei cuori delle nuove generazioni. La combinazione di performance dal vivo, aneddoti personali e la potenza delle canzoni ha reso lo spettacolo un’esperienza indimenticabile per i presenti».

«Raccontare in musica Paoli Vanoni è una grande emozione – ha commentato Paolo Notari alla fine dello spettacolo – Le loro canzoni sono canzoni di tutti, motivo per cui spesso smetto di cantare e lascio voce alla platea. Il Teatro diventa un luogo di festa per celebrare due interpreti e autori che sono la nostra storia e che meritano i nostri applausi sempre».

Prossimi appuntamenti con “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella” il 6 dicembre a Cupramontana, il 9 dicembre a Tivoli, il 13 dicembre a Offida, il 21 dicembre a Sassoferrato, 4 gennaio 2025 a Castelraimondo, 26 gennaio a Perugia, 1 febbraio ad Appignano e il 10 febbraio a Roma.