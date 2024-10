Ancona, il pugile Mattia Occhinero contro Iuliano Gallo per la cintura del Mediterraneo Wbc

ANCONA – Ancona si prepara a ospitare il titolo internazionale del Mediterraneo Wbc di pugilato, pesi supergallo, che sarà messo in palio venerdì prossimo, 4 ottobre, al PalaCasali di Ancona: sfidanti i pugili professionisti Mattia Occhinero, ventottenne anconetano, nonché autista di ConeroBus, e Iuliano Gallo, trentaduenne lombardo di origini calabresi. L’appuntamento alle Palombare comincerà alle 19, ma comprenderà anche numerosi incontri di dilettanti e un’esibizione di breakdance, mentre l’attesa sfida tra i due professionisti è attesa più tardi, circa alle 22. L’incontro è stato presentato stamattina (2 ottobre) in Comune, presenti il vicesindaco Giovanni Zinni, il vicepresidente Coni Marche, Marco Porcarelli, e il presidente dell’Upa Pittori Ancona, Antonio Occhinero, nonché lo stesso pugile Mattia Occhinero, il primo allenatore Marco Cappellini e i preparatori atletici Maurizio Principi e Fabrizio Formica. Il titolo internazionale del Mediterraneo Wbc è vacante, dunque chi vincerà venerdì sera si aggiudicherà la cintura. I biglietti, un migliaio in tutto, costano 20 euro per la tribuna e 30 euro per il parterre a bordo ring, e possono essere acquistati alla palestra Bliss Club, via Palombare 55 ad Ancona.

«Ancona ospita un titolo internazionale di pugilato, qualcosa di straordinario per la nostra città – ha affermato il vicesindaco Giovanni Zinni –. Il pugilato anconetano è in salute e di alto livello e dimostra il lavoro pazzesco che c’è dietro. l pugilato è uno degli sport più antichi del mondo, antesignano della disciplina e dell’etica degli atleti. Invito la cittadinanza a partecipare, anche per sostenere il nostro concittadino che si gioca il titolo, motivo di orgoglio per la nostra città». Mattia Occhinero vanta dodici match da professionista di cui dieci vinti (otto per ko), in questo 2024 non ha ancora combattuto, nel 2023 ha perso il confronto con Rao per il titolo italiano e poi vinto lo scorso ottobre contro Yuri Zanoli. L’avversario, Iuliano Gallo, vanta sedici incontri da professionista di cui dodici vinti, tre per ko, ma è imbattuto da luglio 2020.

Sul match ecco Mattia Occhinero, apparso emozionato ma anche molto motivato: «Provo un po’ d’emozione, certo, ma anche voglia di riscatto dal match precedente, ho cambiato categoria, mi trovo molto più a mio agio, e ho lavorato giorno e notte per questo appuntamento. L’emozione cercherò di lasciarla da parte, voglio dimostrare alla città di che pasta sono fatto». Su Iuliano Gallo: «L’avversario lo studiamo da parecchio, è un pugile già campione d’Italia, sicuramente uno scontro molto fisico, sarà un avversario che verrà sempre a cercarmi, io dovrò muovermi il più possibile per prenderlo alla sprovvista. Ho più match vinti per ko, è vero, ma nel pugilato un pugno può far la differenza e meno se ne prendono e meglio è. Nel pugilato c’è anche molta strategia, ovviamente spero nel colpo del ko, ma l’avversario è molto esperto, anche se questo non ci fa paura ma ci incita a fare ancora meglio».