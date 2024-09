Ancona: Raf al Passetto: «Gente di mare è per voi». Delirio da 10 mila fan

ANCONA – Standing ovation per Raf al Passetto, ieri sera, 31 dicembre. Il suo concerto, evento clou della Festa del Mare e tappa del tour nazionale per celebrare i suoi 40 anni di carriera, ha attirato oltre 10mila presenze: gente di mare di tutte le età, dai bambini a quelli che negli anni ’80 erano già grandi. Insomma, un pubblico eterogeneo per un cantante che ha saputo conquistare il cuore dei fan nel corso degli anni, senza scivolare mai nello scandalo lui che, gelosissimo del suo privato, solo ora ha deciso di aprire il cuore raccontandosi in un libro autobiografico. Raf ha trasformato piazza IV Novembre in uno stadio a cielo aperto catapultando il pubblico in una grande macchina del tempo, che ha fatto ballare e cantare a squarciagola tutti i suoi più grandi successi.



In apertura “Un’emozione inaspettata” poi “Gente di Mare”. «Sono nato a Margherita di Savoia, vicino al mare e non riesco a vivere troppo lontano da non sentirne l’odore. Gente di mare è per voi – ha detto l’artista – questa città è il luogo più adatto dove cantare questa canzone». La canzone, scritta da Raf insieme a Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi nel 1987, conquistò il terzo posto all’Eurofestival e ancora oggi rappresenta uno dei brani che identificano Raf nel panorama musicale italiano. L’artista ha poi incantato il pubblico con una serie di successi: i grandi classici come “Due”, “Non è mai un errore”, “Cosa resterà degli anni ‘80”, “Self control”, “Ti pretendo”, “Sei la più bella del mondo”, “Iperbole”, “Passeggeri distratti”, “Battito animale”, la struggente “Stai con me” e le più recenti “Sono io”, “Con le mani su”, “La mia casa” che da anche il titolo al suo libro e “Infinito” con cui Raf ha salutato il pubblico.



Tanti successi, portati in scena con una formazione di giovani e valorosi musicisti che hanno raccolto tanti applausi. Uno show che resta nel cuore.