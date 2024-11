Ancona, parcheggi gratuiti in via Mattei: la giunta approva il progetto da 300mila euro

ANCONA – La giunta comunale ha deliberato nella seduta odierna l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di numerosi parcheggi gratuiti per auto e moto in via Mattei, nell’area industriale di Marina Dorica.

Il progetto, dal costo totale di 300mila euro, è il risultato di un «dialogo continuo dell’amministrazione comunale, attenta alle esigenze del territorio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini – ci impegniamo concretamente con questo parcheggio a dare una risposta tangibile, in un lasso di tempo relativamente ridotto perché inferiore a un anno, alle richieste avanzate dal comparto industriale, che insiste nell’area industriale di Marina Dorica».

Il cantiere prenderà il via nei primi mesi del 2025 e sarà in grado di ospitare oltre cento gli stalli: in particolare sono previsti 92 stalli auto e 13 stalli per motocicli, tutti gratuiti. Nello specifico, le zone individuate per la realizzazione dei parcheggi sono le seguenti: un’area davanti alla recinzione della ferrovia, che ospiterà 30 stalli auto, un’area al di sotto del viadotto Palombella per 21 stalli auto e 13 stalli moto, un’area lungo la rampa del viadotto Palombella, sul lato della ferrovia, dove sono previsti 14 stalli, ed infine 27 stalli sono stati individuati lungo la rampa del viadotto Palombella, lato mare.

«La riqualificazione di via Mattei attraverso la creazione di nuovi parcheggi costituisce un’altra promessa mantenuta da questa amministrazione perché, sin dal suo insediamento, i sindacati delle imprese cantieristiche e Confindustria ci avevano segnalato la carenza di parcheggi in questa zona, su cui pure insisteva una situazione di degrado e dissesto stradale – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità Giovanni Zinni – Questo progetto intende quindi aumentare il decoro all’ingresso di Marina Dorica, fornendo al contempo maggiori servizi alle imprese cantieristiche; in prospettiva l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di potenziare ulteriormente i parcheggi che insistono nell’area portuale, in particolare nella zona nei pressi di AnconAmbiente, per il quale sono in corso trattative con l’azienda. Questi interventi sono utili al potenziamento dell’area portuale Ex Zipa, affinchè sia sempre più accogliente e ricettiva a tutti i fruitori».

Per la messa in sicurezza del traffico veicolare e pedonale, inoltre, sono previsti percorsi pedonali e segnaletica orizzontale e verticale, nonché l’implementazione del guard rail per la delimitazione dell’area lato del passaggio ferroviario. Prevista, in ultimo, l’implementazione dell’illuminazione, a vantaggio del decoro complessivo dell’area, molto frequentata sia dai lavoratori, sia da tutti coloro che usufruiscono, a vario titolo, del porto turistico.