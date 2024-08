Ancona, mistero in via Panoramica: è sparita la targa del belvedere

Sporcizia accatastata in via Panoramica e assenza di indicazioni su uno dei punti più suggestivi e panoramici della città: «Città in degrado, a volte ci sentiamo abbandonati»

ANCONA – Mistero in via Panoramica, al Passetto. Giallo al belvedere della Seggiola del Papa: è sparita la targa che indicava uno dei punti più panoramici e suggestivi di Ancona. La lastra di marmo in via Panoramica, riferiscono alcuni residenti, mancherebbe da diverso tempo: «Proprio in questi giorni – dice un abitante – volevo segnalare questa cosa al Comune. È incredibile come in una zona tra le più belle di un capoluogo regionale manchino le indicazioni».

Non si sa se a rimuovere la targhetta siano stati dei vandali, o se invece sia stata rimossa dall’Ufficio manutenzioni del Comune per un restauro. O ancora se si tratti di una dimenticanza dell’amministrazione.

LEGGI PURE: Ancona, raid vandalico in piazza Cavour: distrutti due pannelli della mostra di Go World

Le foto della sporcizia in via Panoramica scattate da un nostro lettore il 31 luglio

LEGGI PURE: Ancona, al Passetto «troppe buche». Il sogno di Cerusico: «Vorrei una spiaggia stile Copacabana»

E a dire il vero, non è solo questo il punto in cui mancano le indicazioni. Infatti, qualche mese fa, avevamo documentato come un fatto analogo fosse accaduto nel centro storico, in via degli Aranci. Anche in quel caso mancava la segnalazione della strada, una tra le più antiche di Ancona, dove addirittura c’era una sorta di mercato delle arance (da qui il nome della via, ndr).

LEGGI PURE: Ancona, mistero in via degli Aranci: «Dove sono le lapidi che indicano lo storico vicolo?»

Ma tornando a via Panoramica – ci fa notare il nostro lettore – «non è solo questo il problema. I bidoni della spazzatura, a ridosso di Ferragosto, sono stati letteralmente assaltati da sporcizia e rifiuti. Una cosa oscena. E pensare che questi luoghi ce li invidia chiunque. A volte, ho l’impressione che siamo abbandonati persino in zone come queste, che un tempo erano abitate dall’Ancona bene», bisbiglia sconsolato.

«La sporcizia e la mondezza che prolifera – commenta l’uomo – non è stato solo un problema in occasione del Ferragosto. Anche nei weekend di luglio è accaduto che alcune persone, evidentemente poco civili, accatastassero cumuli di mondezza, dopo aver trovato i bidoni pieni. Ma come si fa?».