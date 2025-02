Pesaro, per i portici di piazza Redi l’ultimatum ai residenti è entro marzo

PESARO – Un intervento che darebbe una nuova immagine e appetibilità a una piazza. Ma l’accordo coi privati ancora non c’è.

L’assessora alla Manutenzioni Mila Della Dora torna sulla riqualificazione dei portici di piazza Redi. «Una grande occasione da non lasciarsi sfuggire e per la quale il Comune di Pesaro è intenzionato a fare un grande sforzo per realizzare un intervento che risolverebbe il problema di una zona residenziale, abitata da centinaia di famiglie. Nonché di uno dei principali centri commerciali naturali della città, che ha bisogno di tornare ad essere uno spazio di qualità, più bello e vivibile», ha ribadito.

Il costo stimato per l’intervento, che comprende il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione del colonnato, è di circa 600mila euro. «La riqualificazione dei portici è stata una dei primi progetti proposti dall’Amministrazione Biancani. Da subito il Comune di Pesaro si è detto disponibile a farsi carico della parte più ingente dei lavori, mettendo a disposizione 400mila euro, in collaborazione con Marche Multiservizi che si sta occupando dell’ammodernamento della rete idrica e del gas. In cambio, ai proprietari, abbiamo chiesto di occuparsi del resto, perché – ricorda – i portici in questione sono privati ad uso pubblico».

Quindi circa 200mila euro da dividere per le 400 famiglie e le attività di piazza Redi (per un costo massimo a famiglia di circa 500 euro). «Se il costo degli interventi dovesse essere inferiore ai 600mila euro previsti il nostro impegno verrà confermato e verrà ridotto l’importo richiesto ai privati. L’Amministrazione non può fare tutto da sola e riteniamo che quello proposto può essere un buon compromesso per lavorare insieme. Capiamo benissimo che per alcune famiglie può essere complicato dover stanziare un contributo, per questo faccio un appello anche al senso di comunità: facciamo squadra. La riqualificazione dei portici di piazza Redi è una grande occasione per tutto il Quartiere, che non sappiamo tra quanto tempo ricapiterà: cerchiamo di trovare un accordo per dare una nuova vita, e restituire più qualità ad un luogo centrale e della socialità, frequentato ogni giorno da migliaia di persone».

E conclude, «Per la fine di marzo Marche Multiservizi terminerà gli interventi alla rete idrica e del gas. È importante che entro questa data i condomini ci abbiano dato una risposta definitiva, che ci auspichiamo possa essere positiva, per iniziare a programmare la riqualificazione dei porticati, che andrà di pari passo con le asfaltature che MMS farà in piazza Redi e vie limitrofe e il ripristino della pavimentazione divelta a causa dei lavori».