Ancona, la Marina Militare va a lezione all’Università Politecnica delle Marche

ANCONA – Ventidue comandanti della Marina Militare provenienti da tutta Italia sono stati accolti stamattina nella sala consiglio della facoltà di Economia dal magnifico rettore Gian Luigi Gregori e dall’ammiraglio e comandante delle scuole della Marina Militare, Antonio Natale, per la cerimonia di consegna degli attestati finali del corso di aggiornamento e formazione professionale sul Codice dei contratti pubblici. Un’iniziativa di formazione indispensabile per la Marina che è stata portata a compimento in collaborazione tra la Marina stessa e l’Università Politecnica delle Marche e che ha permesso alla facoltà di Economia di fornire il corso, organizzato dal dipartimento di management dell’Università Politecnica in collaborazione con il comando delle scuole della Marina Militare. Il corso si è tenuto da maggio a novembre 2024, attraverso sedici lezioni, per un totale di 64 ore di didattica e si è svolto in modalità telematica, proprio per permettere ai partecipanti, provenienti da tutto il territorio nazionale, di prendere parte alle lezioni. Responsabili del corso sono state Marta Cerioni e Monica De Angelis, entrambe professoresse associate della Politecnica, e si è giovato di un corpo docenti di altissima qualificazione, composto, oltre che dalle stesse professoresse, anche dal presidente onorario della Corte dei Conti, Claudio Galtieri, e da Stefano Toschei, già componente della commissione per la riforma del Codice degli appalti e dall’avvocato cassazionista Oliviero Mazzone, esperto nel settore della contrattualistica e di gare e appalti pubblici.

«Un corso molto importante, perché siamo forti sostenitori di questa formazione continua – ha affermato l’ammiraglio Antonio Natale –. Questo è un altro bell’esempio di sinergia con l’Università Politecnica delle Marche, con l’aggiornamento che ha riguardato il nuovo Codice dei contratti. Non è la prima esperienza che facciamo, ma è la seconda, e siamo molto soddisfatti. Una formazione dai risvolti rilevanti, che ci permette di affrontare il tema dei nuovi contratti con maggiori competenze e con meno rallentamenti». «Il nostro ruolo in questi anni è stato sempre quello di collegarsi alla comunità, di lavorare insieme alla comunità per dare risposte reali e concrete – ha aggiunto il magnifico rettore Gian Luca Gregori –. In questo caso un corso di perfezionamento che affronta un tema in forte evoluzione, come quello dei contratti pubblici. Due nostre professoresse si sono dedicate a questo corso e l’hanno coordinato. Un progetto cui crediamo moltissimo, tanti docenti con tante esperienze diverse coinvolti, credo che questa, che è la strada che abbiamo intrapreso, sia quella verso la quale dobbiamo continuare ad andare».

«Il ruolo dell’università sta cambiando, siamo strutture che danno formazione di base di alto livello, ma sempre di più il ruolo non è solo questo – ha spiegato il preside della facoltà, Stefano Staffolani –, fondamentale è la formazione continua dei lavoratori, tema di riflessione in tante sedi, perché c’è il rischio che rimanga in strutture private, invece l’università deve fornire formazione di alto livello anche alle persone già occupate». Alla cerimonia di stamattina hanno partecipato, oltre al magnifico rettore Gian Luca Gregori e all’ammiraglio Antonio Natale, il direttore del dipartimento Dima, Andrea Perna, la direttrice Maria Serena Chiucchi, il preside di facoltà di Economia, Stefano Staffolani, la presidente Oled Monica De Angelis, la direttrice Oled Marta Cerioni e il comandante Maricommi Eugenio Colazzo.