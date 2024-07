Ancona, convegno off limits per i disabili alla Loggia dei Mercanti. Il Comune: «Lo spostiamo all’Omero»

ANCONA – Loggia dei Mercanti off limits ai disabili? Dopo il nostro articolo si muove il Comune. L’Ulisse Fest si sposta: l’evento ˊViaggiare senza barriereˊ, inizialmente previsto alla Loggia per venerdì (5 luglio) alle 17.30, è stato spostato al Museo Omero.

A sollevare il problema, oggi (3 luglio) era stata la presidente anconetana dell’Aniep, l’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti dei disabili. Paolinelli aveva definito la scelta «un paradosso». «È contradditorio parlare di turismo accessibile e di rimozione delle barriere architettoniche in un luogo che è per eccellenza poco accessibile alle persone con problemi di deambulazione».

La presidente dorica dell’Aniep, Maria Pia Paolinelli (foto per sua gentile concessione)

«La Loggia dei Mercanti – aveva detto – è un palazzo la cui entrata è costituita da due gradoni enormi – aveva sottolineato – e l’unico accesso per i disabili si trova nel retro, dove una volta c’era il ristorante ˊEl vigoloˊ (ora chiuso, ndr), vicino Portella Santa Maria. Per arrivare all’ascensore, ora come allora, si deve percorrere un vicoletto stretto e senza luce, sporco, con topi, sporcizia, zanzare e le auto parcheggiate ai bordi della carreggiata. Come si può – per assurdo – far entrare una persona disabile, anche autorevole, da quel vicolo? E poi siamo sicuri che l’ascensore funzioni?».

A rendere noto lo spostamento di location, è proprio il Comune di Ancona, che inizialmente – tramite l’assessore alle pari opportunità Orlanda Latini, da noi contattata – aveva chiarito: «Il direttore artistico è la Lonely Planet, il Comune – le sue parole – è soltanto co-organizzatore. Ma ci scusiamo per eventuali disagi e verificheremo lo stato del vicolo in questione».

Ora, Latini precisa anche che hanno «ritenuto opportuno lo spostamento all’Omero (dove ci sarà con l’intervento di Giovanni Ferrero di Turismabile e di Aldo Grassini, presidente del Museo Tattile Statale Omero) – per garantire a tutti le migliori condizioni di accesso. Ringrazio la presidente Aniep Maria Pia Paolinelli che ha segnalato la criticità dell’accesso disabili, consentendoci di intervenire in tempo per garantire a tutti di partecipare agli eventi della nostra città».

Nel frattempo, su impulso proprio di Latini, il Comune – nelle scorse ore – ha provveduto ad effettuare un sopralluogo alla Loggia dei Mercanti, «in base ai cui esiti procederà per garantire alle persone disabili la fruibilità di questo luogo nelle migliori condizioni».