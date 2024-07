Ancona, infastidito dal rumore dei bambini sul terrazzo mostra un martello: interviene la polizia

ANCONA – Nelle ultime ore sono stati due gli interventi per lite che hanno richiesto la presenza dei poliziotti. La prima lite si verificava nei vicinanze di via Sassoferrato dove due uomini, entrambi italiani di circa 60 e 25 anni. I due, vicini di casa, avevano avuto un diverbio verbale per questioni legate ad una porzione di giardino condominiale. In particolare uno dei due nel rientrare a casa aveva notato la catena da lui usata per accedere al giardino rotta ed aveva iniziato ad inveire contro l’altro fino a che non veniva richiesto l’intervento della polizia. Gli operatori giunti sul posto provvedevano a tranquillizzare le parti e a riportare la situazione alla tranquillità.

La seconda lite invece avveniva in via Ricci. Qui alcuni condomini richiedevano l’intervento della polizia a seguito di una lite avvenuta tra due vicini. In particolare uno dei due si diceva infastidito dai bambini che giocavano sul terrazzo che aveva un muro confinante con quello del vicino. Quest’ultimo, infastidito, per intimorire l’altro avrebbe mostrato un martello, secondo quanto riferito. Inoltre il soggetto invitava l’altro anche ad avere un confronto di persona e di non restare divisi dal cancello delle rispettive terrazze. I poliziotti raggiungevano l’appartamento da cui sarebbe stato visto l’uomo con il martello e dopo qualche minuto il soggetto si palesava riferendo di non essere in buone condizioni di salute. Pertanto gli operatori provvedevano ad allertare personale sanitario che accompagnava lo stesso presso l’ospedale per gli accertamenti del caso.