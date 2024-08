Ancona, lite e testata alla moglie: intervengono le Volanti, per lui allontanamento da casa

ANCONA – Ieri mattina 6 agosto, le Squadre Volanti sono intervenute in un’abitazione di una famiglia tunisina, in zona Pinocchio, in quanto era stata segnalata una lite in atto tra coniugi. A chiedere l’intervento sulla linea di emergenza “112” era stata la figlia maggiorenne, quando l’accesa discussione tra i suoi genitori era passata alle vie di fatto.

Una volta sul posto i poliziotti constatavano, in effetti, che l’accesa discussione tra i due era passata alle vie di fatto in quanto la donna, cittadina tunisina di 61 anni, veniva trovata stesa sul pavimento e con la fronte arrossata dovuta ad una testata data dal marito, cittadino italiano di 62 anni, così come riferito dalla ragazza. Questa sottolineava come tra i suoi genitori vi erano già da tempo attriti e litigi continui dovuti a motivi sentimentali e per i quali si erano verificati in passato episodi di analoga natura violenta, l’ultimo denunciato dalla madre un anno fa.

La donna veniva trasportata in ospedale per essere sottoposta alle cure del caso.

Il marito, invece, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti. In considerazione dei precedenti episodi di maltrattamenti, al fine di scongiurare il grave pericolo di reiterazione di atti pregiudizievoli per la persona offesa, si procedeva all’allontanamento urgente dalla casa familiare.