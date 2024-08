Ancona, in vacanza con i genitori si perde e chiede aiuto alla Polizia

Il ragazzino era stato al mare con i genitori e con i nonni ma per un equivoco al momento di andare via non era salito nell'auto nè degli uni nè degli altri. Poi il lieto fine

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri 25 agosto i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale di Viale della Vittoria a seguito di richiesta da parte dei proprietari.

In particolare i richiedenti notavano un bambino che, preoccupato, chiedeva loro di fare una telefonata e spiegava di essersi perso e di non riuscire a mettersi in contatto con il padre. Per tale motivo i gestori allertavano i poliziotti che giungevano prontamente sul posto. Il ragazzino spiegava loro di essere stato al mare con i genitori e con i nonni ed al momento di andare via diceva al suo papà che sarebbe salito nell’autovettura dei nonni. Tuttavia però, mentre i genitori partivano – convinti del fatto che il ragazzino fosse con i nonni – questo non si accorgeva che anche i nonni nel frattempo erano andati via.

I poliziotti tranquillizzavano il ragazzino, spiegandogli che avrebbero presto rintracciato i genitori e che nel frattempo avrebbero atteso con lui l’arrivo, senza lasciarlo da solo.

Nel frattempo giunti a destinazione sia i nonni che i genitori si accorgevano che il ragazzino non era a bordo di nessuna delle due auto e contattavano subito il 112 NUE. L’operatore della sala operativa della Questura comprendeva immediatamente che si trattava dello stesso che era in compagnia dei poliziotti e pertanto invitava il padre a recarsi in viale Della Vittoria per poter riabbracciare il figlio. I poliziotti affidavano così il ragazzino al suo papà felice di averlo riabbracciato.