Ancona, ginnastica al parco della Montagnola con gli attrezzi spiegati da Yuri Chechi

ANCONA – Gli attrezzi per fare ginnastica all’aperto, un QR code e il campione Yuri Chechi che spiega come si esegue l’esercizio e a cosa serve. Una nuova area attrezzata e digitalizzata è stata inaugurata stamattina al parco della Montagnola, quello che circonda il campo d’atletica Italico Conti, voluta e realizzata dall’Anci, associazione nazionale Comuni italiani, insieme a Sport e Salute. Anche Ancona aderisce così al progetto Sport di Tutti-Parchi che si propone di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero. L’area attrezzata digitalizzata, in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese, si trova a due passi dal PalaCasali e a fianco al campo scuola di atletica Conti, nell’area verde circostante, e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini.

Su ogni singolo attrezzo ginnico, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso il Qr code che si trova sull’attrezzo stesso, potendo così fare attività fisica nel verde e all’aperto. Il Comune di Ancona si occuperà direttamente dalla gestione dell’area attrezzata che viene ammessa a disposizione delle associazioni sportive del territorio e di tutti i cittadini. Stamattina alla presentazione il vicesindaco Giovanni Zinni, gli assessori Daniele Berardinelli e Antonella Andreoli, il direttore di Anci Marche Francesca Bedeschi, ma anche Maria Teresa D’Angelo, coordinatrice regionale di Sport e Salute, Fabio Luna, presidente Coni Marche, il presidente regionale Fidal Simone Rocchetti, il presidente Cip Marche e Panathlon Ancona Luca Savoiardi, ma anche Ndiaga Dieng, atleta marchigiano di interesse nazionale e testimonial dell’iniziativa. Presenti anche due classi delle scuole medie del Pinocchio.

Gli attrezzi ginnici al parco della Montagnola, con tanto di QR code

«Quest’area suscita emozioni da tanti anni – ha dichiarato il vicesindaco Giovanni Zinni –. Uno dei pochi prati naturali di Ancona, un’area vissuta dalla città, tante persone vengono a correre e a fare esercizi di ogni tipo. Si tratta di un’opportunità che ha avuto il Comune di Ancona, grazie al protocollo tra Anci e Sport e Salute, una possibilità che arricchisce quest’area e porta valore aggiunto. Grazie a Sport e Salute e ad Anci per la sinergia messa in campo».

«Dotare i parchi di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto è l’obiettivo che Anci e Sport e Salute insieme all’Istituto per il Credito Sportivo stanno portando avanti con grande impegno – ha spiegato il direttore di Anci Marche Francesca Bedeschi –. L’obiettivo è offrire opportunità di attività sportiva che possano essere svolte liberamente e all’aria aperta in totale sicurezza. Il protocollo siglato nel novembre 2021 al termine del lungo lockdown causato dalla pandemia prevede ad oggi un finanziamento di circa un miliardo di euro a tasso zero per la realizzazione di 2.900 progetti di infrastrutture sportive in tutta Italia. Nei comuni delle Marche sono già stati ultimati una ventina di interventi».

«Avevamo già fatto un altro esperimento di strutture sportive messe a disposizione dei cittadini, al parco della Cittadella ed è una cosa che ha funzionato bene e per cui siamo contenti di esserci impegnati – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli –. Il PalaCasali è un fiore all’occhiello della città, idem per il campo Conti, questa dotazione può essere un ulteriore stimolo per tanti ragazzini e non solo che possono venire qui, fare ginnastica all’aria aperta e avere così vicino esempi da poter imitare, senza l’assillo di diventare per forza campioni». «Da sempre promuoviamo sani stili di vita – ha detto infine l’assessore Antonella Andreoli – che partono non solo dalle mense scolastiche ma anche dallo sport, dal movimento e da questi attrezzi che i ragazzi stamattina hanno avuto il modo di provare, nella speranza che poi tornino con le loro famiglie diffondendo la notizia di questa dotazione anche con i loro amici, per fare attività sportiva e stare insieme».