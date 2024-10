Ancona: evade dai domiciliari, scatta l’avviso orale

ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti di un uomo, italiano di circa 50 anni che era stato deferito solo qualche giorno fa.

L’uomo è stato arrestato poiché era evaso dal proprio domicilio in cui stava scontando una condanna pregressa in regime di misura alternativa alla detenzione domiciliare. Il cinquantenne risulta essere già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona e la famiglia e per i quali era anche stato condannato con sentenza definitiva. Nonostante ciò però il soggetto era stato sorpreso fuori la sua abitazione e, per tale motivo, tratto in arresto.

Sulla base di tutti gli elementi il Questore ha ritenuto evidente e sussistente la sua significativa pericolosità sociale, non solo pregressa ma anche attuale e, per tale motivo, ha firmato ed emesso la misura di prevenzione, avvisandolo che in caso di inottemperanza sarà denunciato e sottoposto ad una misura molto più restrittiva.