Ancona, denuncia e avviso orale per il 20enne che aveva creato scompiglio sul bus alla stazione

Sorpresi senza biglietto, in due erano stati denunciati per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Per il 20enne, che si era rifiutato di fornire le generalità e gravato da altre misure, l'ulteriore provvedimento

ANCONA – I poliziotti del compartimento Polfer di Ancona erano intervenuti qualche giorno fa a bordo di autobus fermo davanti la stazione poiché all’interno vi erano due giovani che disturbavano altri passeggeri. In particolare il controllore li aveva sorpresi senza biglietto ed entrambi i giovani – italiani di circa 19 e 20 anni – nonostante il dipendente li avesse più volti invitati a scendere non ottemperavano alla richiesta ed anzi, iniziavano ad urlare infastiditi. Motivo per cui i poliziotti della Polfer intervenivano. Uno dei due giovani alla vista della Polizia si calmava, forniva i documenti e scendeva dal mezzo. L’altro invece iniziava ad inveire nei confronti degli operatori, inveendo ed opponendo resistenza. Tutto ciò causava anche ritardi alle corse degli altri autobus.

Entrambi venivano denunciati per ubriachezza molesta, per interruzione di pubblico servizio e per resistenza a P.U. e, per il giovane che si era rifiutato di fornire le generalità, scattava anche la misura di prevenzione. In particolare il ventenne aveva già a suo carico un F.V.O. da Numana, un Da.cu.r. a seguito di denuncia per lesioni ed un ammonimento per atti persecutori.

Considerata la sua spiccata e propensa capacità delinquenziale evidenziata già in giovane età il Questore ha emesso per lui anche la misura di prevenzione dell’avviso orale, senza escludere che in futuro, se il giovane non dovesse redimersi, applicherà una misura più gravosa e restrittiva.