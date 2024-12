Il Black Friday apre le porte allo shopping del Natale. La moda tira una boccata d’ossigeno

ANCONA – Il Black Friday si conferma come uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno anche in Italia, dove l’ultimo weekend di novembre rappresenta una boccata di ossigeno per i negozianti. Con le vetrine addobbate e illuminate a festa, sono tanti quelli che hanno approfittato degli sconti del Black Friday per dare avvio agli acquisti di Natale. Nonostante il commercio online si sia ormai imposto come trend di consumo consolidato, trainato soprattutto dalla comodità, i negozi ‘vestiti’ a festa attirano i consumatori che in un attimo si trovano immersi nel clima natalizio.

«È l’inizio di un buon clima natalizio» spiega Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche «stimiamo un buon giro d’affari e riteniamo che la stagione potrà essere buona. Con l’arrivo del freddo gli acquisti di moda sono in aumento, anche se l’incremento non è ancora importante». Polacco spiega che «quasi tutte le attività hanno applicato sconti ad una parte del proprio campionario», ma ad andare per la maggiore è il settore legato alla tecnologia, come smartphone, Tv, computer, tablet, solo per citare qualche esempio.

Una tendenza ormai consolidata, quella agli acquisti tecnologici, che ha spodestato la moda dal vertice dei desideri dei consumatori, oggi più orientati ad avere l’ultimo smartphone e smartwatch, o un prodotto legato al benessere, piuttosto che un capo alla moda. «C’è movimento, i negozi sono quasi tutti pieni e le persone sono motivate all’acquisto – prosegue Polacco – e molti ne hanno approfittato per anticipare i regali di Natale».

Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche Massimiliano Santini, direttore CNA Ancona

A confermare l’aumento delle vendite dei saldi del Black Friday 2024 è anche la Cna di Ancona, che sottolinea il particolare interesse per elettronica, elettrodomestici e abbigliamento. Tra gli articoli più acquistati ci sono dispositivi tecnologici, come smartphone e televisori, elettrodomestici smart, e abbigliamento stagionale, come giacche e scarpe – spiega il direttore della Cna di Ancona, Massimiliano Santini-. Le vendite di abbigliamento sono molto forti, con i consumatori che approfittano degli sconti su capi autunnali e invernali. I retailer, sia fisici che online, stanno offrendo sconti significativi, attirando molti acquirenti in tutte le categorie».

Nonostante l’andamento positivo del ‘fenomeno’ Black Friday che ha dato una spinta temporanea al mercato «il commercio in generale continua a segnare un passo indietro nella vendita annuale media. Questo – dice Santini – riflette una crisi dei consumi ormai profonda, con una sfiducia generale che gli scenari internazionali e le manovre di governo non sembrano ancora aver invertito. In parallelo, il commercio online continua a crescere in modo significativo, spingendo molti negozi di vicinato a non contrastare questa tendenza, ma ad adattarsi integrando strumenti digitali al loro punto vendita fisico».