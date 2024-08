Ancona, arrivano gli sfalci lungo l’asse nord-sud in vista del G7 Salute

ANCONA – Arrivano anche gli sfalci lungo l’asse nord-sud: quelli cominciati nei mesi scorsi, con la pulizia di tutto il tratto di strada che collega la statale al centro di Ancona tramite via Bocconi, pulizia cominciata a ottobre e poi sospesa improvvisamente. Da stamattina si ricomincia: gli operai sono al lavoro con le tute arancioni e i decespugliatori per ridurre possibilmente a zero la giungla che imperversa lungo l’asse, con tanto di alberelli come quello della rampa che scende verso via Vallemiano, in vista del G7 Salute che il capoluogo ospiterà nel prossimo mese di ottobre. «All’inizio, quando cominciammo i lavori, prima di Natale – racconta l’assessore Daniele Berardinelli – avevamo fatto una previsione di conclusione che, purtroppo, s’è rivelata troppo ottimistica, visto che con il tempo abbiamo verificato che la situazione era molto peggio di come ce la aspettavamo. C’è stata tutta una parte del lavoro che s’è rivelata molto impegnativa, per esempio quella di AnconAmbiente che ha raccolto i detriti lungo l’asse, e poi la pulizia delle caditoie, abbiamo raccolto quintali di materiale e i tempi si sono allargati moltissimo rispetto a quello che avevamo previsto».

Il prossimo G7 di ottobre però è arrivato a fornire l’assist necessario per proseguire. Dall’inverno a oggi la giungla lungo l’asse nord-sud ha continuato a svilupparsi, da stamattina i giardinieri sono nuovamente al lavoro: «Poi a un certo punto è venuto fuori che il G7, anziché passare da nord per arrivare in città sarebbe passato da sud, dunque dall’asse – prosegue Berardinelli –. A quel punto ci siamo detti di aspettare di finire lo sfalcio in modo che fosse pronto per il G7. Quindi ora abbiamo ricominciato la manutenzione del verde lungo l’asse in vista del G7, poi vedremo l’ultima tranche di lavori come farla, comprese asfaltature e pulizia. Intanto il verde. Per questo tipo di lavoro sfruttiamo i fondi girati dalla Regione in vista del G7 proprio per la manutenzione del verde. Ci serviranno circa tre settimane per concludere tutto».