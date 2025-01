Ancona abbraccia l’atletica internazionale in ricordo di Alessio Giovannini

ANCONA – Un appuntamento con la grande atletica come tributo alla memoria di Alessio Giovannini. Sabato 18 gennaio prossimo, al PalaCasali di Ancona, infatti, andrà in scena la quarta edizione del memorial intitolato al giornalista marchigiano che era anche addetto stampa della Fidal, prematuramente scomparso nel 2019. L’appuntamento al palas della Montagnola è stato presentato stamattina 10 gennaio in Comune, presente il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni, insieme al presidente Coni Marche, Fabio Luna, al presidente Fidal Marche, Fabio Romagnoli, al presidente del Cip Marche, Luca Savoiardi, al consigliere nazionale Fidal, Simone Rocchetti, al presidente Ussi Marche, Andrea Carloni, e al direttore del meeting, Francesco Giovannini. Sarà il primo evento di atletica indoor con programma completo a far parte del calendario del World Indoor Tour. Nei 60 metri maschile attesa la sfida tra il campione europeo in carica, Samuele Ceccarelli, e il campione europeo in carica della 4×100 Matteo Melluzzo. Fari puntati anche sul salto triplo che vedrà in pedana Dariya Derkach, vicecampionessa europea indoor e finalista olimpica, insieme all’altra azzurra Ottavia Cestonaro e alla diciottenne Erika Saraceni, bronzo ai Mondiali under 20. Importante la presenza di atleti stranieri, come nel salto in alto l’olandese Douwe Amels, campione europeo indoor.

Alessio Giovannini, scomparso nel 2019

«Un’iniziativa che è esempio di grande serietà sportiva, che nasce amatoriale e nel tempo diventa un grande appuntamento di sport, sintomo della cura anche tecnica dell’evento – afferma il vicesindaco Giovanni Zinni –. Quest’evento è cresciuto negli anni così tanto da diventare di caratura internazionale, con atleti di tutto rispetto che non solo onorano il PalaCasali ma danno sostanza alle gare di sabato 18. Anche la diretta su RaiSport onora la nostra città». «Il ricordo che ho di Alessio Giovannini – aggiunge Fabio Romagnoli – è relativo ai miei primi anni di consiglio regionale, ricordo la sua empatia, il suo modo di fare, la sua disponibilità, tutti lo ricordano nel modo migliore. Siamo pronti e rodati per questa manifestazione». «Porto il saluto del presidente Stefano Mei – spiega Simone Rocchetti –, il mondo dell’atletica ha accolto molto positivamente questo evento, questa immissione nel World Indoor Tour mancava, ad Ancona ma anche in Italia. E’ un evento davvero importante, se si considera l’evoluzione che sta avendo in questo momento l’atletica indoor, un’evoluzione positiva con numeri da capogiro. Ci sarà un parterre di rilievo e caratura internazionale, i risultati saranno validi per il ranking mondiale».

«Da quest’anno la manifestazione ospiterà anche una gara Fisdir – dice Luca Savoiardi –. Un grosso passo avanti dal punto di vista organizzativo». «Ricordare così, con questa manifestazione, la persona di Alessio Giovannini è particolarmente significativo – aggiunge Fabio Luna –, anche perché questo meeting corre in avanti veloce, proprio come ha fatto lui, e il fatto che sia diventato un evento internazionale lo dimostra. Una manifestazione ideale per cominciare il 2025, che fa bene a tutto il movimento dell’atletica leggera marchigiana». «Un modo per rendere eterna la figura di Alessio» conclude Andrea Carloni. Ricco il programma del memorial, con dodici gare in totale, più quella Fisdir. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport nel pomeriggio di sabato 18 gennaio, con inizio previsto per le 15 – dalle 16 circa il collegamento Rai –, l’ingresso è gratuito.