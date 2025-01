CHIARAVALLE – Il Gagliole non abdica e la storia si ripete: i galletti vincono la Coppa Marche Serie C alle Finals Cup 2025. Per il secondo anno consecutivo. I rossoblu superano la Sambenedettese ai tempi supplementari, festeggiando l’accesso al tabellone nazionale che metterà in palio un posto per la prossima Serie B.

Il match

Il teatro delle Finals Cup è sempre lo stesso da quattro giorni: il PalaSport di Chiaravalle, pieno in ogni ordine di posto. La finale si sblocca immediatamente: capitan Mindoli spara la sfera all’incrocio e 1-0 Samb. Ci pensa il baby Ocharan a impattare l’1-1. Martin completa la rimonta a ridosso dell’intervallo e il Gagliole corre al riposo sul 2-1.

Thè caldo, cinture allacciate e si sale nelle montagne russe della ripresa. La Samb torna sul parquet indemoniata: Paolucci pareggia e Piccinini firma il nuovo sorpasso. 3-2 per i rivieraschi che restano però in inferiorità numerica in seguito al cartellino rosso mostrato a Mindoli. I campioni in carica ne approfittano e pareggiano, di nuovo, col solito Ocharan. Si torna cinque contro cinque e Sestili spedisce la Samb in paradiso per l’ennesima volta (4-3). Manca meno di un minuto. Il trono del Gagliole non è mai stato così tanto in discussione, sembra finita, ma è la serata di Ocharan: il giovanissimo rimanda tutto ai supplementari e si porta il pallone a casa, segnando a 10″ dalla sirena.

Extra-time, dieci minuti aggiuntivi. La Sambenedettese flirta con il trofeo ancora, ancora e ancora: Cancrini stappa i supplementari ed è 5-4 per i rivieraschi. L’uragano di emozioni viene prima alimentato e poi definitivamente abbattuto da Martin: il figlio d’arte sigla due gol nel secondo tempo supplementare, tripletta anche per lui, ennesimo sorpasso e 6-5 per il Gagliole. Non c’è più tempo. Gli «Invincibili», come recita lo striscione esposto durante la premiazione, lo hanno fatto ancora: è loro la Coppa Marche Serie C.

Le altre due finali della Befana

Sono stati assegnati altri due trofei nella giornata di ieri, lunedì 6 gennaio. La Coppa Marche Serie D è stata vinta da Le Due Palme. Il Cantine Riunite Tolentino è stato superato 3-1, grazie alle reti di Cataldi, Amadio e Stortini. In mezzo, il momentaneo pareggio di Mammarella.

Hanno dettato legge, come spesso accade, gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo in ambito giovanile. Dopo il successo in Under 15, i gialloblu si sono ripetuti in Under 17, superando la Mantovani 4-0 (doppiette di Longarini e Sebastianelli).