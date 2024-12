Serie D: Spagna ricomincia da Recanati, il big match è Samb-Teramo

Si gioca domenica la 14ª giornata del campionato di Serie D Girone F. Occhi puntati sullo Stadio Riviera delle Palme, dove la Sambenedettese capolista ospiterà il Teramo, secondo in classifica. Una vittoria potrebbe consentire ai rossoblù di staccare ulteriormente una delle principali rivali per il salto di categoria. Tuttavia a tenere banco è la polemica per l’ennesimo divieto di trasferta alla tifoseria ospite. Dopo l’Ancona è la volta del Teramo, con il blocco alla vendita dei tagliandi per i residenti nella città abruzzese e in altri cinque comuni della provincia. Ancora una volta una scelta che fa discutere. Tornando al calcio giocato, mister Palladini dovrà fare i conti con qualche assenza, tra cui Paolini, Baldassi ed Eusepi. In attacco il tecnico sceglierà tra Lonardo e Moretti per affiancare Kerjota e uno tra Battista e Fabbrini.



Recanatese-Chieti: l’era Spagna inizia al Tubaldi

La società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo di Stefano Spagna, in uscita dalla Civitanovese. L’attaccante dovrebbe esordire fin da subito nel match casalingo contro il Chieti, in una sfida che si preannuncia delicata. I teatini, nonostante la sconfitta dell’ultimo turno, restano una squadra ambiziosa che punta al salto di categoria. La Recanatese però ha bisogno di tornare a correre per abbandonare la zona play-out. Si cerca la prima vittoria della gestione Bilò. Dopo tre pareggi consecutivi. In attesa di rivedere Sbaffo e Bellusci, ancora fermi ai box, il tecnico giallorosso potrebbe affidarsi proprio all’esperienza del nuovo acquisto Spagna, in un attacco orfano dei gol e della leadership di Melchiorri.

Castelfidardo: tra Roma City e novità in società

Il Castelfidardo, galvanizzato dai recenti successi contro Fossombrone in campionato e Vigor Senigallia in Coppa, affronta la difficile trasferta contro il Roma City. Una sfida importante per continuare a risalire in classifica. Giorni intensi in casa biancoverde anche per i movimenti societari: sembra già al capolinea l’avventura fidardense di Massimiliano Marchegiani, attuale socio di maggioranza del Castelfidardo calcio. L’imprenditore anconetano, dopo le dimissioni in serie di alcuni dirigenti storici e la riunione del cda in settimana, sembra deciso a cedere le proprie quote all’ex presidente Costantino Sarnari, pronto a ricostituire lo storico triumvirato con Baleani e Pigini. Si attende il nero su bianco, previsto per lunedì.



Atletico Ascoli-Vigor Senigallia

Derby d’alta quota quello in programma allo stadio Bartolini. L’Atletico Ascoli, secondo in classifica, affronta una Vigor Senigallia che non vuole perdere il treno play-off. I bianconeri hanno dato una prova di forza domenica scorsa, vincendo sul campo del Chieti, una delle big del torneo. Mancherà ancora il portiere Pompei (squalificato), mentre tornerà a disposizione il difensore Leonardo Nonni. Attenzione alla squadra di Clementi, che in questo campionato si distingue per la sua solidità difensiva: ha la seconda miglior difesa del girone con solo nove gol subiti, di cui appena tre in trasferta.



Le partite delle altre marchigiane

La Fermana, dopo l’exploit in trasferta di Avezzano, è alla disperata ricerca del primo successo casalingo stagionale. Al Bruno Recchioni arriva il Termoli, avversario ostico ma alla portata dei gialloblù. Una vittoria sarebbe fondamentale non solo per interrompere il digiuno interno, ma anche per abbandonare l’ultimo posto in classifica e prepararsi ai due difficili derby contro Civitanovese e Samb.

Impegno casalingo anche per il Fossombrone, che cerca riscatto contro l’Avezzano dopo due passi falsi consecutivi, contro Roma City e Castelfidardo. Gli uomini di Fucili hanno bisogno di ritrovare ritmo e intensità per tornare a muovere la classifica, che li vede comunque ancora in zona play-off.

Ancona in trasferta a Notaresco, fanalino di coda insieme a Fermana e Civitanovese. Mister Gadda dovrà fare a meno di Alluci, pedina fondamentale del centrocampo, ma punta sulla solidità della difesa e sulla ritrovata vena realizzativa di Martiniello per continuare la serie positiva, fatta di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate.

Chiude il quadro la Civitanovese, che ospita il Sora in una partita da vincere a tutti i costi. La squadra di mister Alfonsi, indebolita dalla partenza di Spagna e del giovane difensore Abbenante, ha bisogno dei tre punti per abbandonare l’ultima posizione.