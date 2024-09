Pesaro capitale della Ginnastica, attesi 1.400 atleti in due settimane per le competizioni internazionali

PESARO – Pesaro capitale della Ginnastica. Attesi 1.400 atleti, grande evento sportivo e di rilievo per l’indotto turistico.

La Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta per ospitare l’11^ FIG Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions e la 18^ edizione della FIG Aerobic Gymnastics World Championships. A presentare gli eventi sono Yagi-Kitagawa, Presidente del Comitato Tecnico della Ginnastica Aerobica, il cav. Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia insieme a Mila Della Dora Assessore allo Sport del Comune di Pesaro e Presidente del Comitato Organizzatore Campionati del Mondo e a Marco Cadeddu, Direttore Esecutivo di Aeropesaro 2024, che ha anche moderato la conferenza.

Venerdì 20 settembre, la World Age Group Competitions, nel primo giorno di gara, dalle 9.30 del mattino sino alle 13.30 orario della Cerimonia di Apertura, avrà due madrine d’eccezione: Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli (bronzo alle Olimpiadi di Parigi) accompagnate dalla loro allenatrice Claudia Mancinelli.

L’Assessora allo Sport Mila Della Dora, Presidente del Comitato Organizzatore Locale ha commentato così l’evento sportivo internazionale che la città si appresta a ospitare: «Pesaro, città dello Sport, è orgogliosa di ospitare un doppio appuntamento di levatura internazionale che arricchisce l’anno della Capitale italiana della cultura 2024. Sarà un bel momento di festa e sarà anche un grande indotto per tutto il territorio. Per noi sport e cultura è un binomio indissolubile. Lo abbiamo dimostrato negli anni grazie ai tanti investimenti che il Comune di Pesaro ha attratto per la realizzazione di nuovi impianti e la manutenzione di quelli già esistenti».

Tammy Yagi-Kitagawa (FIG AER TC President and FIG Executive Committee member) spiega: «Mentre ci prepariamo ad affrontare queste due settimane di celebrazione della magia della ginnastica aerobica a Pesaro, sono entusiasta di ciò che ci aspetta. Le gare del World Age Group sono un’opportunità unica per vedere in azione il futuro di questo sport, mentre i Campionati del Mondo incoroneranno le migliori ginnaste e i migliori ginnasti del mondo. Si preannunciano performance di alto livello, mentre le atlete e gli atleti presenti a Pesaro cercheranno di assicurarsi i primi posti di qualificazione per i Giochi Mondiali del 2025 a Chengdu, in Cina».

Il Cav. Gherardo Tecchi, Presidente FGI rileva: «Sono onorato che Pesaro ospiti il Campionato del Mondo di Aerobica, preceduto dalla World Age Group competitions, proprio nella mia Regione, le Marche, e in una città dalla spiccata vocazione sportiva e soprattutto ginnica, visto il precedente con la Ritmica nel 2017. Per la nostra Federazione il 2024 è stato un anno straordinario, sia dal punto di vista organizzativo, con il successo degli Europei di Artistica a Rimini e della Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi a Milano, sia per le medaglie conseguite nelle rassegne continentali, in World Cup e, oltremodo, ai Giochi di Parigi, dove per la prima volta un’atleta della sezione femminile, Alice D’Amato, ha conseguito un meraviglioso oro alla trave, accompagnato da un argento di squadra. E come dimenticare le tre medaglie di bronzo con Manila Esposito, Sofia Raffaeli e le Farfalle».

Il Direttore Esecutivo di Aeropesaro 2024 Marco Cadeddu, racconta cosa succederà nel corso delle varie giornate di entrambe le competizioni. «Il Comitato Locale di Pesaro da mesi lavora con impegno e passione nell’organizzazione di questo evento. Dal 20 al 22 alla Vitfrigo Arena saranno protagonisti gli atleti e le atlete del WAGC. La Vitfrigo Arena riaprirà le porte calla ginnastica aerobica con le prove podio dei Campionati del Mondo il 25 e il 26 mentre dal 27 al 29 si svolgeranno le gare. Pesaro ospiterà ginnasti provenienti da circa 40 diversi Paesi che lotteranno per le medaglie nelle gare individuali, coppie miste, trio e gruppi e, ai campionati mondiali, anche in Aerodance e Aerostep. Aerobic is Magic come dice il nostro claim e credo che chi sarà presente potrà vivere la magia di questa bellissima disciplina. Gamba e vi aspettiamo alla Vitfrigo Arena. Questa manifestazione in quindici giorni porterà a Pesaro 750 persone nella prima settimana e 680 seconda settimana».

Biglietteria AeroPesaro 2024

Sono ancora disponibili biglietti che sono in vendita su Vivaticket.it