Pallavolo, la Megabox fa bella figura anche contro Novara

Terzo tiebreak in una settimana per Vallefoglia ma perde Lee. Tutto facile per la Cbf Balducci in casa. Fa festa Fano in casa mentre Macerata resta a mani vuote. Sconfitta Ancona in casa da Sarroch

VALLEFOGLIA – La Megabox Vallefoglia ottiene il terzo punto consecutivo perdendo un altro tiebreak stavolta nell’anticipo televisivo contro la Igor Novara. Bella prestazione della squadra di Pistola che però nel 4’ set ha visto uscire dal campo Simon Lee per un problema muscolare. Da valutare le condizioni della statunitense ma è suonato un altro campanello d’allarme per le biancoverdi già a rotazioni ridotte dopo l’addio di Storck non ancora rimpiazzata. In classifica la Megabox sale a quota 15 insieme a Bergamo e domenica c’è la trasferta a Cuneo per provare a tornare al successo dopo 4 ko consecutivi.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata torna al successo contro Volley Casalmaggiore nella 1’ giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile gir.A. Tre punti d’oro per Macerata che aveva bisogno di una vittoria chiara e convincente. Due set dominati mentre nel 3’ set le arancionere hanno dovuto annullare un set point Nel corso del match c’è stato l’esordio sia di Federica Busolini centrale, infortunata di lungo corso che della giovane palleggiatrice Safa Allaoui classe 2006 arrivata nelle Marche per sostituire la partente Braida. Domenica trasferta a Mondovì per la squadra di Lionetti sempre terza in classifica. In classifica la Cbf resta terza a braccetto con Brescia con Messina tornata in prima posizione per la sconfitta al tiebreak di San Giovanni in Marignano.

La Cucine Lube è in Brasile per partecipare al Mondiale per Club ed esordiranno Martedì 10 dicembre alle ore 17.30 contro la formazione del Foolad Sirjan Iranian. A riposo la Yuasa che torna in campo venerdì 13 dicembre alle 20 sul campo di Monza per l’anticipo della 1’ giornata di ritorno e diretta su Raisport. I cucinieri hanno chiuso il girone di andata al 3’ posto.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano ha ottenuto 3 punti pesantissimi a spese di Aci Castello al termine di una partita molto combattuta con parziali alti. La Banca Macerata Fisiomed Macerata è nei guai dopo lo zero ottenuto a Cuneo per la sconfitta 3-1. In classifica Fano sale a quota 15 in nona posizione e con gli stessi punti di differenze, 10, dalla prima e dall’ultima posizione. Macerata invece è penultima a quota 10. Nel prossimo turno ultima di andata con Macerata a Ravenna e Fano in casa della capolista Prata di Pordenone.

In A3 maschile la The Begin Ancona ha perso in casa 3-1 contro la formazione sarda di Sarroch che ha operato il sorpasso e scivolando in settima posizione. Nel prossimo turno ultima di andata con la trasferta sul campo di Acqui Terme.