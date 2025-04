Pallavolo, pronta a partire l’edizione numero 31 di Easter Volley “Uniqa Cup”

Il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile si gioca dal 17 al 19 aprile in 27 impianti di 14 comuni. C’è anche la nazionale dell’Ucraina. Presentato l’evento in conferenza stampa ad Ancona

ANCONA – Presentata nella sala consiliare del Comune di Ancona la 31a edizione di Easter Volley, il Torneo Internazionale di Pallavolo giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano che si svolgerà dal 17 al 19 aprile. I Paesi rappresentati sono 10: Italia, Stati Uniti, Kosovo, Croazia, Slovacchia, Ucraina, Polonia, Lituania, Bosnia Erzegovina, Romania così come le regioni italiane da nord a sud.

Alla presentazione erano presenti il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni, l’assessore del Comune di Camerano, Barbara Mori, il Console onorario della Moldova, Roberto Galanti, l’ideatore e organizzatore del torneo, Claudio Principi, il presidente Coni Marche, Fabio Luna, Luca Pesce consigliere del CR Fipav Marche, Francesca Cesarini, vicepresidente FIPAV CT Ancona, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, Gianni Marasca, collaboratori e sponsor, Simonetta Onorati sponsor tecnico.

«Easter Volley memorial Flavio Brasili – ha spiegato Principi, ringraziando per la collaborazione di enti, società sportive, sponsor, tutti insieme per un unico obiettivo – è un Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile Giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano che è giunto alla 31’ edizione (nata nel 1995), ed è uno dei più grandi tornei in Italia con 126 Squadre di 4 categorie (provenienti da 10 Nazioni e 10 Regioni Italiane ed è un punto di riferimento ormai consolidato per le società. Tuttavia, ogni anno è una grande emozione ritrovarsi tutti e dedicare lo sforzo organizzativo di tanti volontari ad alcuni amici che non ci sono più come Flavio Brasili al quale è dedicato il torneo essendone stato uno dei fondatori e ideatori come mio fratello Daniele. Un ringraziamento particolare va anche alla Regione Marche che ha predisposto un bando di sostegno a queste iniziative al quale abbiamo risposto ottenendo un contributo».

Le finali del torneo under 16 ed under 18 e la manifestazione conclusiva di premiazione con la presenza di tutte le squadre partecipanti si svolgeranno al PalaRossini Estra Prometeo di Ancona nel pomeriggio di sabato 19 Aprile. La finale del torneo under 13 “trofeo marco vive” si giocherà al Palasabbatini di Ancona mentre quella under 14 “trofeo massimo governatori” al Pala Daniele Principi di Camerano. Tra le altre squadre partecipanti ci sarà anche la nazionale giovanile dell’Ucraina che poi si tratterrà qualche giorno in più nelle Marche disputando alcune amichevoli.

Tutte le 126 squadre delle 4 categorie saranno premiate così come le migliori atlete per categoria, gli arbitri che dirigeranno le oltre 400 partite e vi sarà anche la consegna di alcuni premi speciali denominati “Lo Sport nel Cuore” ad ospiti di eccezione: tutti si ritroveranno al PalaRossini Estra Prometeo per un totale di circa 2.500-3.000 presenti. L’evento finale sarà in diretta sul canale Youtube di Easter Volley con telecronaca di Giovanni Marcelli.

Nei 3 giorni di gara sanno coinvolti 27 impianti di 14 comuni del territorio. Le partite di qualificazione si giocano negli impianti dei Comuni di: Camerano, Osimo, Castelfidardo, Numana, Porto Recanati, Ancona, Loreto, Civitanova M., Offagna, Montelupone, Recanati, Polverigi, Sirolo e P.P. Picena.

«Trenta edizioni di un evento come questo – ha sottolineato l’assessore Zinni– significa supportare il mondo della pallavolo in modo continuativo e e consolidare l’immagine di una organizzazione sul territorio, valorizzando gli stessi impianti sportivi. Un ringraziamento va agli organizzatori, a tutti partner e all’ assessorato regionale allo sport»..

«Compiacimento per il torneo – che alla dimensione agonistica associa quella benefica- arriva anche dal presidente Coni Marche, Luna che ricorda come il volley sia la disciplina che più di ogni altra ha raggiunto la parità di genere». Un saluto anche da Luca Pesce, Fipav marche e dall’avvocato Marasca, che ha ricordato la grande lezione dello Sport, quella di sapere accettare i ruoli e le sconfitte, come avviene in ogni competizione sportiva. L’Ordine degli Avvocati di Ancona promuove il diritto alla difesa realizzando la maglia per il miglior libero (esperto della difesa) della categoria under 16 e under 18 con incisa la frase “il diritto alla difesa non è solo un gioco”

“EASTER VOLLEY è solidarietà, ha ricordato Sergio Santomo dell’Ambalt. La raccolta dei fondi sarà devoluta all’Associazione Ambalt di Ancona che si cura dei bambini leucemici e dell’assistenza dei familiari. Lo slogan che è nata da questa fusione di intenti: “1 euro per un sorriso”.

EASTER VOLLEY è anche Turismo, come hanno fatto presente sia l’assessore del Comune di Camerano, BarbaraMori, sia la vicepresidente FIPAV Ancona, Francesca Cesarini: nell’arco dei 3 giorni il territorio ospiterà oltre 1.800 persone tra atlete, tecnici, accompagnatori e genitori che hanno conosciuto anche la bellezza dei luoghi dove si sono disputate le gare.

PARTNER ISTITUZIONALI: Regione Marche, CONI, F.I.P.A.V., Ass. Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, le Amministrazioni Comunali, Ordine degli Avvocati di Ancona, Parco del Conero, Anci Marche

PARTNER COMMERCIALI:Uniqa, Hotel Mondial, Bcc Filottrano, Eurosped, Onorati Sport, Siges, DB Group.