Pallavolo, la Nova Volley celebrata in Comune a Loreto

LORETO – «Avete disputato una stagione fantastica ottenendo 3 promozioni e due trofei a livello giovanile, disputando un ottimo campionato di serie B maschile nazionale con una squadra tutta loretana e per questo, a nome dell’amministrazione comunale di Loreto e della città, vi ringrazio e mi complimento con voi, i vostri allenatori e dirigenti». Ecco come Moreno Pieroni, sindaco di Loreto ha salutato e accolto in comune la delegazione della Nova Volley Loreto reduce da una stagione trionfale facendo poi ai ragazzi e ragazzi presenti, dirigenti e genitori un importante annuncio. “Entro l’estate – ha detto il sindaco Pieroni – sarà montato al Palaserenelli il nuovo mondoflex che, dopo tanti anni, andava sostituito”. Con il sindaco hanno partecipato all’evento anche il vicesindaco Pighetti, e gli assessori Anticaglia e Schiavoni.

Ad accompagnare gli atleti ed atlete della Nova Volley i vertici societari a partire dal presidente Franco Massaccesi, i dirigenti Stefania Busilacchi, Silvio Fulgenzi, Enzo Bratti, Luca Albonetti, Marco Ambrosi e gli allenatori Paolo Calamante, Luca Martinelli e Simona Battistini.

Grande la soddisfazione anche di Cristian Anticaglia, Assessore allo Sport: “Ho assistito ad alcune partite della B con tanti ragazzi di Loreto e alla finale promozione della squadra femminile: anche nei momenti più difficili la squadra ha sempre giocato a testa alta sorretta da un pubblico fantastico come non si vedeva dai tempi della serie A a dimostrazione che c’era fiducia di poter raggiungere il risultato”.

La Nova Volley ha donato al sindaco una maglia della Nova Volley autografata dagli atleti mentre l’amministrazione ha consegnato una targa celebrativa al presidente Massaccesi e una pergamena ricordo a tutti gli atleti che hanno ottenuto i prestigiosi risultati. All’evento è intervenuto anche Francesco Leoni, Presidente Fipav CT Ancona che ha regalato al sindaco Pieroni un pallone da pallavolo autografato sempre dagli atleti della Nova Volley Loreto. Nel suo saluto il Presidente Leoni ha ricordato «la grande sportività del numeroso pubblico di Loreto anche nella concitazione di una finale femminile molto combattuta e il tifo corretto, esempi molto positivi a testimonianza di un ambiente sano, storicamente legato al volley e che vive di pura passione».

La stagione del decennale della fondazione della Nova Volley Loreto si è caratterizzata per l’ottimo campionato chiuso al sesto posto della squadra di serie B maschile nazionale di coach Iurisci che ha guidato con un roster composto da 13 loretani su 14, quindi le promozioni in C maschile per i ragazzi di coach Luca Martinelli, in D maschile per quelli di coach Paolo Calamante che hanno vinto la Coppa Territoriale maschile del CT Fipav Ancona e in serie D Femminile per le ragazze di coach Simona Battistini. Inoltre, le ragazze under 16 di coach Beatrice Rapari hanno vinto il torneo territoriale Silver. Infine Guendalina Vignoni è stata convocata per un collegiale dal Club Italia Femminile e ha partecipato alle finali in Calabria con la squadra del CQR Marche Femminile mentre Diego Mandolini era nella squadra del CQR Marche maschile allenato da Romano Giannini.

«E’ bello essere qui – ha detto il Presidente Massaccesi – perché portiamo con orgoglio il nome della nostra città di Loreto in giro per le Marche e il Centro Italia e ci piace ritenere che, accanto al lustro di una città che non ha bisogno di presentazioni, portiamo la tradizione della pallavolo loretana e un modo di programmare la nostra attività che parte dal settore giovanile e ha come punto di arrivo la prima squadra investendo tanto sugli allenatori, mettendo a disposizione degli atleti dei tecnici professionisti e non degli amatori che nel tempo libero si recano in palestra».