Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova batte nettamente Milano

Prestazione convincente dei cucinieri. La Yuasa ottiene la prima vittoria in casa. In A1F tiebreak fatale a Vallefoglia, la Cbf Balducci vince facile

CIVITANOVA – La Cucine Lube bissa il successo in Coppa contro il Topola vincendo anche in Superlega con un netto 3-0 all’Allianz Milano. Le squadre si ritroveranno anche in Coppa Italia ma la prova dei cucinieri è stata convincente e conferma che il team di Medei è inarrestabile all’Eurosuole Forum. Senza i febbricitanti Nikolov e Dirlic, con Chinenyeze non al meglio e in panchina, gli uomini di Giampaolo Medei firmano la nona vittoria casalinga consecutiva tra campionato e Challenge Cup, superando l’Allianz Milano con parziali a 18-20-23 e riscattando lo scivolone dell’andata all’Allianz Cloud. La Lube sale a 26 punti in classifica come Piacenza, ma con una partita da recuperare rispetto agli emiliani. Calendario fitto con trasferta a Monza alle 17 nel classico turno del 26 dicembre all’Opiquad Arena poi nuovo incrocio con Milano per la partita secca dei Quarti di Del Monte Coppa Italia il 29 dicembre all’Eurosuole Forum.

Dopo il primo successo in Superlega ottenuto a Monza per 3-0, la Yuasa Grottazzolina si ripete vincendo la prima partita interna al PalaSavelli superando per 3-1 un’altra big come Modena. In classifica la squadra di Ortenzi sale a quota 8 lasciando Monza all’ultimo posto a 7 punti. Grande prova di cuore e testa dei gialloblù con Petkovic dominante al cospetto della squadra emiliana. Il derby tra allenatori marchigiani lo vince Ortenzi sul coach ospite di San Severino Alberto Giuliani, che ha a sua disposizione i vari De Cecco, Anzani, Stankovic, Davyskiba. Nel turno di Santo Stefano si va a Verona alle 18 sul campo della Rana ma per questa Yuasa nulla è impossibile.

La Megabox Vallefoglia ha giocato il 7’ tiebreak stagionale perdendo il 5’ in casa contro Firenze. Senza Simon Lee in panchina con la maglia da libero ed ai box per il problema muscolare, la squadra di Pistola ha sofferto nell’attacco di posto 4 ottenendo un fatturato modesto dal trio Giovannini, Michieletto e Carletti. Il tecnico marchigiano della Megabox ha fatto esordire anche la neo arrivata opposta lettone Lazda che ha realizzato anche un punto alla sua prima apparizione in Italia. Nel turno di Santo Stefano ospiterà Perugia, partita da non fallire. Prima della fine dell’anno poi ci sarà anche il turno unico di Coppa Italia contro le campionesse del mondo di Conegliano.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata non ha avuto difficoltà a superare la Oro Cash Picco Lecco dopo la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia. Con una grande Valeria Battista Mvp del match per distacco, le ragazze di Lionetti proseguono il cammino preparandosi agli scontri diretti. Nel turno di Santo Stefano Fiesoli e compagne saranno sul campo della Omag San Giovanni in Marignano alle 17 che ha 4 punti più delle arancione. Poi nel primo turno del 2025 invece a Macerata arriverà la capolista Messina.

In A2 maschile sorride la Smartsystem Essence Hotels Fano capace di confermare il buon momento complessivo portando a casa un punto dalla trasferta in casa della capolista Tinet Prata di Pordenone. La Banca Macerata Fisiomed Macerata sul campo della Consar Ravenna è andata vicina ad ottenere punti cedendo 3-1 e 29-27 al 4’ set. Nel turno di Santo Stefano alle 18 Macerata scende a Pineto mentre Fano ospita Ravenna.

In A3 maschile girone Bianco prosegue il mal di trasferta della The Begin Ancona che ha iniziato il girone di ritorno perdendo per 3-0 sul campo della ErmGroup Altotevere San Giustino con parziali a 20-21-23. Si torna in campo il 12 gennaio in casa contro San Donà di Piave.