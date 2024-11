Pallavolo, la Cucine Lube ospita la Valsa Group Modena

Altro turno interno con un’altra emiliana per i cucinieri. La Yuasa nella tana di Perugia nell’anticipo. La Megabox con Scandicci, la Cbf Balducci a Imola. Trasferte in A2M per Fano e Macerata e per Ancona in A3M.

CIVITANOVA – La Cucine Lube prova a cavalcare l’onda positiva e, dopo aver battuto all’Eurosuole Forum la ex capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, cerca il 5’ successo interno consecutivo contro la Valsa Group Modena di Simone Anzani e coach Alberto Giuliani. I gialli non hanno ancora ingranato e la sconfitta interna al tiebreak contro Cisterna ha acuito il momento non certo favorevole e la classifica lo conferma. Il successo in Coppa arrivato in Repubblica Ceca invece, con spazio per chi ha giocato meno, è un’ulteriore spinta a incassare altri tre preziosi punti nella classicissima. Derby tra i due tecnici: Medei di Treia, Giuliani di San Severino Marche. Si gioca domenica 17 novembre alle 18, dirigono Carcione e Simbari.

La Yuasa Grottazzolina caduta anche in casa dell’Allianz Milano e unica formazione di Superlega a non aver ancora conosciuto la gioia della vittoria, gioca in anticipo stasera 16 novembre alle 19.30 con diretta su DAZN in casa della Sir Susa Perugia. Dirigono Salvati e Zavater. Il pronostico sembra chiuso e il testa-coda sembra una sentenza ma gli uomini di Ortenzi devono approfittare di questa partita per alzare il proprio livello per mettere a frutto ciò che hanno imparato nei match alla portata.

In A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia tornata al successo sbancando il campo della Smi Roma ospita domenica alle 16 la Savino Del Bene Scandicci del coach marchigiano Marco Gaspari e dell’ex Mingardi. Derby marchigiano tra gli unici due allenatori di serie A1 e partita che potrebbe riservare sorprese. Per il pubblico del Palamegabox e diretta su DAZN, è un match da non perdere. Le toscane sono reduci dalla seconda vittoria in altrettante partite di CEV Champions League avendo vinto in tre set a Stoccarda. Buonissima prova per Ekaterina Antropova, nominata MVP dell’incontro grazie ai 20 punti a referto, frutto di 15 attacchi vincenti, 4 ace e 1 muro. L’opposta azzurra è il pericolo n.1 (ma non l’unico) che il muro-difesa della Megabox dovrà arginare.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ha ritrovato il sorriso battendo Brescia al termine del trittico di scontri diretti. Ora il periodo si annuncia più sereno e gli avversari più abbordabili. Si comincia domenica alle 17 sul campo della neopromossa Clai Imola dove milita la maceratese Valentina Pomili e che ha avuto un buon impatto sulla categoria. Le ragazze di coach Lionetti non intendono perdere altri punti né aumentare il distacco dalla capolista solitaria Messina.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano reduce dal successo di peso a Reggio Emilia affronta un’altra trasferta emiliana in casa della Delta Porto Viro domenica alle 18 che ha 3 punti in classifica in più dei virtussini. In contemporanea, dopo la festa contro Cantù la Banca Macerata Fisiomed misura le sue ambizioni nella trasferta sul campo di Aversa, primo di due match esterni consecutivi. Partita non semplice per i ragazzi di coach Castellano contro una squadra forte, in classifica a quota 12 e che in casa è particolarmente competitiva.

In A3 Maschile la The Begin Ancona reduce dall’ottimo successo sul Cus Cagliari gioca domenica alle 18 sul campo alla Spes Arena di Belluno. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro per la tranquillità tra due squadre divise in classifica da 2 punti, 7 i veneti, 5 i dorici. Settimana complicata per i ragazzi di coach Della Lunga alle prese con un guasto all’impianto di riscaldamento al Palarossini di Ancona.