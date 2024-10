Pallavolo, la Cucine Lube cerca il riscatto in casa contro Cisterna

I cucinieri si affidano di nuovo al fattore campo. Per la Yuasa anticipo oggi alle 18 a Taranto con diretta su Raisport. La Megabox in Friuli

CIVITANOVA – Dopo il brutto stop a Verona, la Cucine Lube Civitanova ospita domenica alle 18 Cisterna all’Eurosuole Forum per ottenere la 3’ vittoria in casa in 3 partite e raddrizzare una classifica penalizzata dal rendimento esterno finora deficitario con zero punti nelle due partite di Milano e Verona. Dirigono Giardini e Zavater. I pontini sono ultimi con un solo punto in classifica.

La Yuasa Battery Grottazzolina alla caccia ancora della prima vittoria stagionale scende oggi sul campo di Taranto alle 18 con l’ambizione di dare una svolta alla sua classifica. Dirigono Vagni e Carcione con partita in diretta su RaiSport. I pugliesi hanno un punto in più dei gialloblù e la partita è da considerarsi un altro scontro diretto dopo quello giocato contro Padova al Palasavelli nello scorso weekend.

La Megabox Vallefoglia in A1 Femminile dopo aver centrato i primi tre punti pieni della stagione superando agevolmente la Eurotek Uyba Busto Arsizio sale sul campo della neopromossa Talmassons già affrontata in precampionato per trovare continuità di risultati e restare agganciata al treno delle migliori. La squadra di Pistola ha tutte le qualità per vincere il terzo incontro consecutivo ma le ragazze di Barbieri dopo la vittoria di Bergamo trascinate da Olga Strantzali, schiacciatrice greca, capitana della nazionale al primo anno in Friuli, hanno dalla loro parte un grande entusiasmo.

In A2 Femminile la Cbf Balducci col vento in poppa in testa alla classifica sfida l’altra capolista San Giovanni in Marignano domenica alle 17. Dirigono Candeloro e Papapietro. Le romagnole allenate da coach Massimo Bellano già sulla panchina della Lardini Filottrano, sono state avversarie di Fiesoli e compagne in due occasioni nel precampionato. Oggi però il match conta molto di più perché una delle due formazioni finora a punteggio pieno, lascerà qualcosa sul campo, sicuramente punti e forse qualche certezza e, in caso di vittoria da 3 punti sarebbe la nuova capolista solitaria.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano dopo lo stop a Cantù 3-1 ospita domenica alle 19 la Acqua San Bernardo Cuneo seconda in classifica con 8 punti. I piemontesi sono reduci dall’ottimo successo per 3-1 contro Porto Viro ed hanno nel roster elementi di grande esperienza come il palleggiatore Sottile, ex Lube. Ci vorrà la miglior Virtus per tornare a muovere la classifica.

Reduce la prima vittoria stagionale la Banca Macerata Fisiomed cerca punti anche sul campo di Palmi ancora fermo a zero punti dopo 3 turni, si gioca domenica alle 16. Per i biancorossi è un’occasione d’oro per accelerare dopo un avvio col freno a mano tirato.

Dopo l’esordio vincente al tiebreak in A3 maschile la The Begin Ancona gioca domenica alle 18 sul campo di San Donà di Piave che all’andata si è imposta al 5’ set come i dorici ma in trasferta, in particolare a Belluno. I veneti sono una realtà consolidata nella categoria e Giannotti ex Macerata a rappresentare uno dei riferimenti offensivi. I dorici vogliono dimostrare la loro consistenza anche lontano da Ancona.