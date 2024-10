Pallavolo, al via anche la A1 e A2 Femminile e A2 Maschile

Anticipo in A2 Femminile per la Cbf Balducci, domani la Megabox a Firenze per la A1. Trasferta di Superlega anche per la Cucine Lube in diretta su Rai2 e per la Yuasa Grottazzolina

CIVITANOVA – Dopo la positiva prima giornata di Superlega, è il momento di fare sul serio anche per le formazioni marchigiane che partecipano alla serie A1 e A2 Femminile.

La Megabox Vallefoglia in massima serie esordisce domenica alle 17 al PalaWanny di Firenze contro il Bisonte. La squadra di Pistola ha gi affrontato le toscane in pre-campionato e, complessivamente, è un buon avversario per l’esordio da considerarsi una diretta concorrente.

Già oggi in campo alle 17 nell’anticipo, invece, in A2 Femminile, la rinnovata ed ambiziosa Cbf Balducci Macerata in campo al PalaRadi di Cremona contro Casalmaggiore. Le padrone di casa hanno rinunciato alla A1 ripartendo dal campionato cadetto. Derby inedito tra allenatori calabresi: Valerio Lionetti sulla panchina della Cbf e Bruno Napolitano su quella di Casalmaggiore. La sconfitta domenica in precampionato a San Giovanni in Marignano non ha tolto nulla alle ambizioni del club maceratese che punta ad un ruolo da protagonista in questa A2.

In Superlega, dopo il punto al debutto assoluto in casa domenica scorsa, la Yuasa Battery Grottazzolina è di scena nel tempio della pallavolo: il PalaPanini di Modena domenica alle ore 18. «Siamo chiamati a combattere, metro su metro – dice coach Massimiliano Ortenzi – e la nostra squadra deve provare a prendere punti in ogni confronto e non dobbiamo accontentarci alzando il livello e tirando fuori il meglio».

Dopo il successo casalingo contro la Sonepar Padova all’esordio nella Regular Season, la Cucine Lube Civitanova si prepara per la trasferta del secondo turno nel quartier generale dell’Allianz Milano, squadra di grande valore nonostante un inizio choc di SuperLega a Taranto. In arrivo lo scontro diretto di domenica 6 ottobre ore 15.20 con vetrina televisiva di lusso in diretta su Rai 2. Si tratta della sfida ufficiale numero 28 tra cucinieri e ambrosiani. La tradizione contro i meneghini è favorevole ai biancorossi con 20 match vinti su 27 giocati, 66 set conquistati e 33 ceduti, ma negli ultimi anni i confronti sono stati caratterizzati da un grande equilibrio. Nei faccia a faccia esterni le vittorie della Lube sono state 9 su 12.

Inizia da Ravenna domenica ore 18 al Pala De Andrè il cammino in serie A2 Maschile della Smartsystem Essence Hotels Fano che, dopo l’esaltante stagione passata, si presenta da matricola in una realtà del tutto nuova: «Come inizio di campionato – afferma il regista e capitano Manuel Coscione – affrontiamo subito un avversario forte, lo abbiamo già incrociato qualche settimana fa e ha dimostrato tutto il suo valore. La Consar si è rinnovata ma nel roster continuano a militare elementi di valore, sarà una gara tosta e difficile».

Il Banca Macerata Forum apre le porte nuovamente al campionato di A2 maschile per una stagione che si preannuncia particolarmente difficile e spettacolare. Il primo avversario è l’Abba Pineto, squadra particolarmente nota ai maceratesi dopo averla incontrata già due volte in preseason: 2-2 il primo incontro in Abruzzo, 1-2 nella finale del Memorial Furiassi-Valenti di domenica scorsa a Macerata. Si gioca domenica alle 18. Il sestetto degli avversari dovrebbe proprio essere quello sceso in campo nell’ultima partita: Catone in regia con Kaisaslalo nella diagonale principale, Di Silvestre e l’ex San Donà Favaro in posto 4, Zamagni-Presta al centro con Morazzini libero. Tante possibili ipotesi di formazione per la Banca Macerata Fisiomed dove coach Castellano può contare su quasi tutti i suoi effettivi per schierare il sestetto migliore per portare a casa i primi punti del campionato.