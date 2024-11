Futsal, l’Italservice Pesaro cerca la svolta contro i campioni d’Italia

PESARO – L’Italservice Pesaro necessita di una svolta. Alla vigilia della quarta giornata di Serie A, regular season, i biancorossi registrano zero punti in classifica. Domani, venerdì 8 novembre, arriva la Meta Catania al PalaMegabox di Pesaro (ore 20.30). Ovvero, i campioni d’Italia in carica, per il remake della semifinale scudetto della stagione passata in cui i siciliani eliminarono proprio l’Italservice per poi battere il Napoli nella finalissima. Cucendosi così il tricolore sul petto.

Roma, L84 di Torino e Napoli: l’Italservice ha disputato prestazioni generose nei precedenti turni di campionato, raccogliendo però zero punti contro tre delle squadre più attrezzate della massima serie. Ed ecco la quarta, la Meta Catania, altra seria candidata a recitare un ruolo da protagonista anche quest’anno. Matheus Barichello, giocatore dell’Italservice reduce dalla doppietta di Napoli, sprona l’ambiente: «Conosciamo la loro forza, ma anche la nostra. E’ ora di dare qualcosa in più, è tempo di portare a casa dei punti perché siamo ancora fermi a quota zero. Dopo tutto il lavoro svolto e le prestazioni offerte, la squadra e la nostra società meritano di stare più in alto».

Barichello è chiamato a caricarsi l’Italservice sulle spalle, specialmente dopo la recentissima esperienza con la maglia della Nazionale Italiana. Il numero 24 dei biancorossi ha disputato con gli azzurri una doppia amichevole contro la Norvegia a inizio settimana. E doppio successo per l’Italia (1-0 e 8-0). «Indossare la maglia azzurra è sempre stato un mio sogno, avere l’opportunità di rappresentare una nazione intera è inspiegabile. Sono contentissimo».