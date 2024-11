Futsal, Serie A: Napoli amara, l’Italservice resta ultima. Roma e L84 a punteggio pieno

I biancorossi si illudono con la doppietta-flash di Barichello, ma i partenopei rimontano nel segno dei tanti ex in campo

NAPOLI – Niente da fare, l’Italservice Pesaro resta all’ultimo posto della classifica di Serie A. Napoli amara per i biancorossi che escono sconfitti 6-2, nonostante una prova generosa. I partenopei rimontano il doppio svantaggio nel segno dei tanti ex in campo.

IL MATCH – L’Italservice Pesaro parte forte e mette la freccia al 3′, sempre con Barichello, che in appena 30″ gonfia la rete due volte per il 2-0. Il Napoli si sveglia, inizia a giocare ed ecco il primo gol dell’ex con Caruso, che dimezza lo svantaggio. I padroni del PalaJacazzi di Aversa non rallentano e impattano con Bolo, altro ex biancorosso, e al riposo è 2-2. L’Italservice ci prova con coraggio, ma Saponara (ex Napoli) sbatte sul palo, Barichello invece su Bellobuono. Irrompe nella contesa Borruto, forse l’ex Italservice più importante, che deve fare i conti con Ricordi. Il Napoli cresce in fiducia e mole di gioco, nei minuti conclusivi non c’è storia: Pelezinho risolve la gara con una doppietta, Borruto chiude i conti. L’autorete finale di Wittig fissa il punteggio su un 6-2 severo nei confronti dei pesaresi.

L’Italservice resta così a zero punti dopo tre turni di Serie A, il Napoli sale a quota 6. Trascinato dai tanti ex biancorossi: Caruso, Borruto e Bolo, coordinati da mister Fulvio Colini, lo «special one» che a Pesaro ha vinto tutto, più volte. Assenti, invece, Javier Salas e De Luca, altri ex Italservice.

GLI ANTICIPI – Non ci sono sorprese negli altri tre anticipi di Serie A. Roma e L84 di Torino non sbagliano: battono rispettivamente Benevento (4-1) e Consilina (3-1) e confermano il primato a punteggio pieno. Primo hurrà per la Sandro Abate di Avellino, che cala il tris contro il Pomezia (3-0).

LE GARE DI OGGI – Active Network-Cosenza, Manfredonia-Came Treviso, Petrarca-Genzano, Meta Catania-Feldi Eboli.

NAPOLI-ITALSERVICE PESARO 6-2 (2-2 p.t.)

NAPOLI: Pelezinho, Gabriel, Perugino, Borruto, Napoletano, Bellobuono, V. Salas, Caruso, Bolo, Duarte, Chianese, De Gennaro. All.Colini.

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Berkane, Wittig, Gomez, Taurisano, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi.

ARBITRI: Mancuso (Lamezia Terme), Colombin (Bassano del Grappa), Cini (Perugia). CRONO: Nappo (Ercolano).

NOTE: espulsi De Gennaro per proteste al 6’59”, Duarte al 39’50” per somma di ammonizioni.

RETI: 3’21’ Barichello, 3’50” Barichello, 6’45” Caruso, 18’07” Bolo, 36’16” Pelezinho, 37’18” Pelezinho, 38’01” aut. Wittig, 38’52’ Borruto.