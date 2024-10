Serie D, Mazzarani carica l’Atletico Ascoli: «Contro L’Aquila una grande sfida»

Avvio di stagione in grande stile per l’Atletico Ascoli, sempre vincente in trasferta e secondo in classifica a quota 10 punti insieme a Vigor Senigallia e L’Aquila. Proprio la squadra abruzzese sarà il prossimo avversario dei bianconeri, nel match della sesta giornata in programma domenica alle ore 15. «Una partita estremamente difficile, in cui può succedere di tutto – spiega Federico Mazzarani, difensore 24enne dell’Atletico Ascoli –. Loro sono una delle squadre più competitive per la vittoria del campionato, reduce da un secondo posto nella scorsa stagione e dotata di giocatori importanti ed esperti. Mi aspetto un incontro ad alto ritmo, con azioni pericolose da entrambe le parti. Dovremo concentrarci nel contenere il loro attacco, uno dei loro maggiori punti di forza continuando ad imporre come ogni domenica il nostro gioco senza snaturarci».

I bianconeri finora hanno dato il loro meglio fuori casa, dove hanno fatto bottino pieno con tre vittorie in altrettante partite. Ora però c’è da conquistare i primi tre punti della stagione davanti ai propri tifosi. «Sapevamo di affrontare un campionato estremamente difficile – spiega Mazzarani – ricco di squadre blasonate. L’equilibrio attuale rende il torneo ancora più stimolante, e avrà la meglio chi saprà curare quegli dettagli che, più che mai, possono fare la differenza».

Alla sua seconda stagione con la maglia dell’Atletico, Federico Mazzarani lo scorso anno ha esordito proprio contro il L’Aquila. «Fin da subito mi sono sentito parte integrante di questa società, che mette al primo posto l’individuo e solo successivamente il calciatore. Nella scorsa stagione abbiamo vissuto una crescita esponenziale, passando dall’ultimo posto alla concreta possibilità di raggiungere i playoff. Fino a questo momento, non posso che esprimere la mia gratitudine verso tutte le persone meravigliose che ho incontrato in questi mesi. Il mio desiderio è quello di vivere una stagione importante come quella dello scorso anno crescendo sia come calciatore che come uomo».