Calcio serie D, derby Fermana-Ancona, Samb-Recanatese e Civitanovese-Atletico Ascoli

ANCONA – In campo domani, domenica 15 settembre, alle ore 15 la seconda giornata del campionato di serie D. Nel girone F, quello delle nove marchigiane, molti incontri interessanti e ben tre derby che riguardano le Marche: quello tra Fermana e Ancona, quello tra Sambenedettese e Recanatese e quello tra Civitanovese e Atletico Ascoli. A Fermo si affrontano due realtà partite in ritardo, la scorsa estate, a causa di problematiche societarie, ma reduci da una prima giornata estremamente positiva: la Fermana, infatti, ha espugnato il Tubaldi di Recanati 2-3, e l’Ancona ha vinto la prima in casa contro l’Isernia 2-0. Partita sempre estremamente sentita e grande attesa di pubblico al Recchioni, per una sfida dal pronostico quanto mai incerto, anche perché il campionato è appena cominciato e i valori sono ancora tutti da delineare. La Samb aspetta la Recanatese: i rossoblù, tra le formazioni più accreditate del girone per la vittoria finale, hanno pareggiato la prima in trasferta sul campo dell’Atletico Ascoli (0-0) e vogliono sfruttare al massimo il fattore campo in questa seconda di campionato, però dall’altra parte trovano i leopardiani scottati dalla sconfitta con la Fermana e in cerca di riscatto. Anche qui, nonostante il favore dei pronostici vada ai padroni di casa, c’è estrema incertezza sul risultato.

Terzo derby quello di Civitanova, dove arriva l’Atletico Ascoli: la neopromossa Civitanovese ha incamerato una sonora sconfitta, nella prima di campionato, in trasferta a L’Aquila (3-0), contro una delle formazioni più attrezzate della categoria, e domani cercherà di sfruttare al meglio il turno al Polisportivo davanti alla propria tifoseria per raccogliere i primi punti della stagione. Dall’altra parte un Atletico Ascoli in cerca di punti e conferme dopo il pari con la Samb. Per il resto trasferta delicatissima per il Fossombrone in casa del Chieti, una delle squadre più competitive del girone che ha cominciato subito fortissimo andando a vincere ad Avezzano, buona la prima anche per il Fossombrone con il 4-1 rifilato al Teramo e match tutto da seguire. Il Castelfidardo cerca punti a Isernia, fidardensi che hanno perso la prima in casa contro la Vigor, passata al Mancini come un rullo compressore 0-3, Isernia che è finita ko ad Ancona. Per la squadra di mister Giuliodori il primo esame salvezza della stagione. Infine la Vigor Senigallia che affronta la prima in casa al Bianchelli contro l’Avezzano. Rossoblù reduci dal bel successo di Castelfidardo, Avezzano steso dal Chieti: ecco un primo appuntamento davanti ai propri tifosi per ribadire le proprie qualità e proseguire il cammino intrapreso.

Serie D girone F, prossimo turno, domenica 22 settembre ore 15: Ancona-Chieti, Atletico Ascoli-Fermana, Avezzano-Sora, Castelfidardo-Teramo, Fossombrone-Termoli, Isernia-Vigor Senigallia, L’Aquila-Recanatese, Roma City-Civitanovese, Notaresco-Sambenedettese.