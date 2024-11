L’Atletico vince 2-1. Pareggi per Recanatese e Vigor. Vittoria casalinga per l’Ancona. La Fermana rivede la luce, il Castello fa suo il derby

L’Atletico Ascoli fa lo sgambetto alla vicecapolista Chieti, espugnando lo stadio Angelini con il punteggio di 2-1. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Fall, poi nella ripresa l’Atletico si scatena e ribalta il risultato. Prima pareggia D’Alessandro che raccoglie di testa una punizione di Vechiarello, poi completa l’opera Camilloni che mette a segno il suo primo gol in bianconero. La squadra di mister Seccardini spreca il colpo del kappaò con Ciabuschi e poi con Scimia, ma porta comunque a casa la vittoria. Ora l’Atletico in classifica supera proprio il Chieti e si porta al secondo posto, a pari merito con il Teramo che pareggia in casa 0-0 contro la Recanatese.



Entrambi i risultati fanno felice la Samb, che batte fuori casa il Sora e rafforza il suo primato in classifica, ora a +4 sulla coppia di inseguitori. La squadra di Palladini va subito in vantaggio dopo appena tre minuti con Battista, poi rischia grosso quando al 73’ il Sora spreca un calcio di rigore, parato dal portiere rossoblù Semprini (subentrato a Orsini infortunato). Dopo lo scampato pericolo la Samb chiude i conti con Gennari fissando il punteggio sul 2-0.

L’Ancona centra la sua seconda vittoria consecutiva battendo in casa il Roma City per 1-0. Al Del Conero basta un gol di Martiniello ad inizio ripresa per avere ragione della squadra capitolina, apparsa abbastanza sterile in zona offensiva. L’unico pericolo per i dorici arriva nel finale, con Boccardi che salva sulla linea il gol del pareggio. Tre punti pesantissimi per la squadra di Gadda che si porta a 3 punti dalla zona play-off.

Partita equilibrata e gradevole tra Vigor Senigallia e L’Aquila, soprattutto nel secondo tempo dopo un dominio iniziale degli ospiti, che vanno prima in vantaggio con Banegas. Poi i padroni di casa riescono a riprenderla con Ferrara e sfiorano il sorpasso nel finale. Finisce 1-1 ed il pareggio probabilmente è il risultato più giusto.

In zona salvezza il Castelfidardo e la Fermana fanno un deciso scatto in avanti. I biancoverdi vincono 3-1 contro il più quotato Fossombrone, alla sua seconda sconfitta consecutiva. Giornata di grazia per il fidardense Braconi, che firma una doppietta. Il Fossombrone riapre la gara con Pandolfi che pesca il jolly dalla lunghissima distanza. Poi ci pensa il giovane Ausili a ristabilire le distanza e chiudere i conti.

Vittoria pesantissima anche per la Fermana contro l’Avezzano, diretta concorrente per la salvezza. La squadra di Bolzan piazza il colpo del kappaò nei minuti di recupero, grazie al rigore trasformato da Sardo. I canarini ritrovano i tre punti a due mesi di distanza dall’ultima vittoria (contro l’Atletico Ascoli) e abbandonano l’ultimo posto solitario, condividendolo ora con Notaresco e Civitanovese. Proprio la Civitanovese sciupa l’ennesima occasione: va in vantaggio a Termoli e poi viene ripresa dai padroni di casa. Alla rete di Padovani al 2’ minuto del secondo tempo, risponde il Termoli al 33’, fissando il punteggio sull’1-1.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 28, Teramo 24, Atletico Ascoli 24, Chieti 23, Fossombrone 22, L’Aquila 21, Vigor Senigallia 19, Ancona 19, Isernia 18, Castelfidardo 15, Sora 15, Roma City F.C. 14, Termoli 13, Avezzano 13, Recanatese 12, Notaresco 11, Fermana (-2) 11, Civitanovese 11.