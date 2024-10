Calcio: Ascoli in caduta libera, ko anche a Terni

ASCOLI – Terni era per la svolta. Ma in Umbria l’Ascoli conferma il momentaccio, infila il terzo ko consecutivo, il quarto nelle ultime cinque gare (il quinto in campionato), e sprofonda in zona playout. Niente svolta con Di Carlo: due partite, zero punti (e cinque gol al passivo). Davanti ai 5.284 dello stadio Liberati (inclusi i 124 dalla Marche), mister Di Carlo sistema l’Ascoli col 4-3-1-2 e fa due cambi rispetto all’esordio casalingo col Pescara: dentro Quaranta in difesa e D’Uffizi in attacco, fuori Menna e Tirelli.

La partita

Nel primo tempo tre occasioni Ternana a cavallo della mezzora di gioco, con Curcio, Capuano (provvidenziale l’intervento di Livieri) e Cianci. Ma nella ripresa l’Ascoli cede. Al 54’ Fere in vantaggio con Cianci che sfrutta un respinta corta di Livieri sul tiro di Curcio. Sesta rete in campionato per il rossoverde. Di Carlo opta per i primi cambi: Tirelli e Campagna prendono il posto di Tremolada e D’Uffizi. Ma al 63’ i padroni di casa raddoppiano: Livieri esce male sul di Cicerelli e Curcio (al primo gol) di prima spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali. L’Ascoli si rende pericoloso nel finale con Quaranta e Marsura, ma al 90esimo i rossoverdi triplicano con Mattehus. Al 96’ fallo di De Boer su Alagna, rigore. Dal dischetto Corazza fissa il risultato sul 3-1: per l’ex Cesena sesto centro. Ternana momentaneamente in vetta insieme a Entella e Pescara, a quota 20, con gli abruzzesi che però dovranno recuperare la gara con il Milan Futuro. L’Ascoli resta a quota 8, agganciato dal Pineto, in zona rossa.