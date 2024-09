Calcio, Serie C: l’Ascoli batte il Milan Futuro e si rilancia

ASCOLI – Vittoria preziosissima per l’Ascoli nella quarta giornata del girone B di Serie C. Dopo la sconfitta rimediata a Chiavari, infatti, i bianconeri si riscattano superando per 2-0, a Busto Arsizio, il Milan Futuro. Tre punti d’oro, questi, che consentono al Picchio di rilanciarsi in classifica e di lavorare con entusiasmo in vista della prossima sfida, in programma il 22 settembre al Del Duca contro la Lucchese.

Non una prestazione straordinaria, quella della squadra di Carrera, che però ha mostrato miglioramenti ed è comunque riuscita a strappare un successo fondamentale.

Ascoli vs Milan Futuro: la partita

Carrera cambia e si affida al 4-2-3-1 con Livieri in porta e la difesa composta da Adjapong, Menna, Curado e Maurizii. A metà campo capitan Varone e Bertini con Tirelli, Tremolada e Marsura a sostegno del centravanti Corazza. Il match si sblocca al 22’, quando l’arbitro Sacchi fischia un rigore per l’Ascoli a causa di un intervento scomposto in area di Bozzolan su Tirelli. Dal dischetto si presenta Corazza e realizza con freddezza il secondo centro in campionato. Al 35’ il raddoppio: angolo di Tremolada, colpisce di testa Menna e segna il gol che chiude già la sfida. Ad inizio ripresa cross interessante di Tirelli, arriva Marsura e tocca al volo col mancino, pallone sopra la traversa. Al 53′ Adjapong serve subito in verticale Corazza, controllo e tiro in caduta che termina out di un soffio.

Arriva la prima vittoria in trasferta in campionato per l’Ascoli che sale a quota sette punti in classifica e può respirare dopo un avvio di stagione complicato.